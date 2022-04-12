استثمار

الرئيس التنفيذى لـ «جهينه»: ندرس التوسع فى التصدير بأسواق أوروبا

صادراتها تمثل 6% من إجمالى المبيعات
أحمد اللاهوني 10:03 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 10:03 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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أكد نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، أن شركته تمتلك فرصة جيدة للتوسع في التصدير للأسواق الأوروبية، وتدرس اقتحام أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المجموعة تصدر حاليا لنحو 40 دولة، ما يمثل نحو 6% من حجم أعمال الشركة.

يشار إلى أن شركة جهينه للصناعات الغذائية تخطط للانتهاء من تركيب خطى إنتاج ألبان خلال يوليو المقبل وذلك لرفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.

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وقال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى اليوم، إن الطاقة الإنتاجية للخطين ابمستهدف تركيبهما تسجل نحو 80 ألف لتر فى الساعة.

ويبلغ رأسمال جهينة الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%).

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كما تستحوذ ريمكو للاستثمارات على (10.55%) من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 11 يناير الماضي.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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