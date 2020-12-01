الرئيس التنفيذى لـ «بيئة الإماراتية»: عقد إدارة مخلفات العاصمة الإدارية من أكبر إنجازاتنا

وتابع إن «بيئة» ستوفر لعملياتها فى جميع أنحاء العاصمة الإدارية، أنظمة حاويات متقدمة تحت الأرض وأكثر من 30.000 نقطة لجمع النفايات، بالإضافة إلى ما يزيد على 1000 عامل ومهندس لخدمة مايقرب من مليون مواطن فى المرحلة الأولى من تطوير المدينة

قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذى لشركة بيئة الإماراتية، إنها تخطط لإنشاء محطتين لمعالجة وتدوير المخلفات فى العاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الأولى ستكون لتدوير المخلفات الصلبة بطاقة 1500 طن يوميا، وسيتم استغلالها فى توليد الطاقة لمصانع الأسمنت، مؤكدا أن عقد إدارة المخلفات فى العاصمة الإدارية «من أكبر إنجازاتنا».

وأضاف لـ«المال» أن المحطة الثانية ستتولى معالجة المخلفات الطبية بطاقة 6 أطنان من النفايات الطبية يوميا داخل العاصمة الإدارية، موضحا أن مشروعات «بيئة» تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة مستدامة انطلاقاً من مكانتها فى المنطقة فى مجال الخدمات البيئية.

وأكد «الحريمل» أن «بيئة» تستهدف تحقيق %80 من معدل تدوير النفايات بعيدا عن المكبات والمدافن، من خلال الاعتماد على الحلول الشاملة والمتكاملة والذكية لإدارة النفايات فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

وتابع إن «بيئة» ستوفر لعملياتها فى جميع أنحاء العاصمة الإدارية، أنظمة حاويات متقدمة تحت الأرض وأكثر من 30.000 نقطة لجمع النفايات، بالإضافة إلى ما يزيد على 1000 عامل ومهندس لخدمة مايقرب من مليون مواطن فى المرحلة الأولى من تطوير المدينة.

كانت «بيئة» فازت، فى أكتوبر الماضي، بعقد إدارة النفايات فى العاصمة الإدارية الجديدة رسمياً ، بعد منافسة مع عدد من الشركات.

يشار إلى أن نطاق أعمال المرحلة الأولى بحسب العقد تشمل خدمات جمع المخلفات (الحى الحكومى – الأماكن التجارية والمراكز التعليمية – الأحياء السكنية)، بالإضافة إلى المخلفات الخضراء وكبيرة الحجم، ونظافة الشوارع والكنس الآلي، غسيل الشوارع والطرقات والكبارى والأنفاق، نظافة المجارى المائية وقنوات الصرف الصحي، مكافحة الحشرات الطائرة والقوارض، أعمال معالجة المخلفات الصلبة.