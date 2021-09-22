الرئيس التنفيذى لـ «المال»: «أورا» تستهدف حجم مبيعات بـ 160 مليار جنيه.. ولا تفكر فى الحصول على تمويلات حاليا

تسعى شركة «أورا ديفلوبرز» للوصول بحجم مبيعاتها فى مشروعاتها الأربعة لـ 160 مليار جنيه، خاصة بعد الإعلان الأخير عن مشروعها «سيلفر ساندز» فى الساحل الشمالى الغربي.

وللتعرف على موقف المشروعات التى تنفذها الشركة، وخطتها المستقبلية، ورؤيتها لمستقبل التطوير العقاري، حاورت «المال» هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة .

وتعتبر «أورا العقارية» إحدى شركات التطوير العقارى فى مصر، والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، وتمتلك مشروع «زد ويست الشيخ زايد»، و«زد إيست القاهرة الجديدة»، بخلاف نادى «زد» لكرة القدم، بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية بالشركة المالكة لنادى «إف سى مصر».

ويقع مشروع «زد» القاهرة الجديدة على مساحة 360 فدانا بامتداد شارع التسعين، وتشغل المساحات الخضراء 176 فدانا منها، ويضم المشروع وحدات متنوعة من الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية، بجانب المجمع الإدارى والعيادات الطبية والنادى الرياضى القائم على مساحة 45 فدانا.

وفى بداية الحوار، قال «عبدالعظيم» إن شركته تسير فى مشروعاتها التى تعمل عليها بشكل جيد للغاية، كما أن لدينا خطط توسعية فى إنشاء مشروعات كبرى ومتنوعة سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.

وانتقل إلى تطورات مشروع «زد» الشيخ زايد والذى قال إنه يعد نموذجا مشرفا للشراكة بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وإحدى شركات القطاع الخاص ممثلة فى «أورا ديفلوبرز».

وتابع :» يقع مشروع «زد» الشيخ زايد على مساحة إجمالية 165 فدانا ويضم فى مرحلته الأولى عددا من الوحدات الإدارية والطبية، مشيرا إلى أن المشروع يقدم حزمه من الأنشطة الترفيهية والخدمية التى تضمن الحفاظ عليه بشكل يليق بحجمه».

وقعنا مذكرة تفاهم مع «جورجيو أرماني» لإطلاق «أرمانى ريزدنس»

وأوضح أن «أورا» وقعت مذكرة تفاهم مع وكيل «جورجيو أرماني» فى مصر لإطلاق مشروع سكنى يحمل اسم «أرمانى ريزدنس»، وسيكون أحد المراحل القادمة بمشروع «زد» الشيخ زايد.

وأضاف أن الأعمال الإنشائية بمشروع «زد» الشيخ زايد تسير وفقا للمخططات الموضوعة من قبل الشركة، مشيرا إلى انتهاء الأعمال الخرسانية بالكامل لعدد 4 مبان قبل نهاية العام الجاري.

وأكد اعتزام شركته إطلاق مشروعين جديدين، أحدهما يحمل اسم «زد ستريب» بنشاط عيادات طبية، والآخر باسم «زد إيست ستريب»، على أن يكون الأخير كقطاع تجارى يقع فى قلب مركز الأعمال المزمع إنشائه فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتقل «عبد العظيم» لمشروع «أورا ديفلوبرز» فى الساحل الشمالي، «سيلفر ساندز»، والذى يقع على مساحة 550 فدانا، بحجم استثمارات قدر له 25 مليار جنيه، مؤكدا أن المشروع سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات.

وأضاف من المقرر أن يتم ضخ 5 مليارات جنيه كل عام، ليصل ما يتم استثماره داخل المشروع ما يقرب من 25 مليارا، مشيرا إلى أن الشركة طرحت المرحلة الأولى فى وقت سابق بواقع 600 وحدة عبارة عن فلل وشاليهات تم حجزها بالكامل بعد 10 أيام من عملية الطرح، مشيرا إلى اعتزام شركته طرح المرحلة الثانية من المشروع مطلع العام المقبل.

وتابع:» يمتد المشروع على واجهة بحرية بطول كيلومتر فى موقع إستراتيجى عند الكيلو 220 على طريق الإسكندرية – مطروح، وبجوار خليج ألماظة على الساحل الشمالى المصري».

وأكد أن المشروع سيكون عبارة عن منتجع وفندق «سيلفرساندز» بمثابة الوجهة الشاطئية لجميع المصطافين طوال العام، لمن يفضل قضاء الصيف بأكمله على الشاطئ، وحتى من يبحث عن قضاء عطلة نهاية أسبوع سريعة.

وأوضح «عبد العظيم» أن معظم وحدات المشروع تطل على البحر مباشرة، وهو ما حرصت عليه «أورا ديفولبرز» خلال أعمال التصميات، بإجمالى نسبة بنائية 600 ألف متر بواقع %30 من إجمالى مساحة الأرض.

وأشار إلى أن الشركة حددت 10%من قيمة الوحدة كمقدم حجز، فيما قدمت طرق سداد تصل حتى 6 سنوات، فى ظل إقبال هائل ومتوقع على مشروعات الشركة.

سددنا ثمن أرض «سيلفر ساندز» الساحل الشمالى والأعمال الإنشائية تنطلق العام المقبل

وأكد أننا سددنا كامل قيمة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أن لدينا ملاءة مالية جيدة ولا نفكر فى الحصول على تمويلات خارجية على الأقل فى الوقت الحالى لبدء الأعمال الإنشائية.

وحول الخدمات التى يوفرها المشروع، قال «عبد العظيم»: كان لدينا حرص على توفير كافة الخدمات داخل المشروع بما فيها مستشفى يعمل على خدمة ملاك المشروع والمشروعات المجاورة، علاوة على الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وأوضح أنه من المخطط أن يضم المشروع 2500 أسرة، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على المشروع من المصريين العاملين فى الخارج علاوة على العرب خاصة من منطقة الخليج العربي.

واستكمل: «حصلنا على موافقة وزارة الإسكان ببدء أعمال المصاطب، ونتوقع أن تنطلق الإنشاءات مطلع العام المقبل، بعد انتهاء كافة الموافقات والتراخيص الواجب الحصول عليها قبل انطلاق عملية الإنشاءات».

وذكر أن الساحل الشمالى شهد هذا العام زيادة فى معدلات إقبال السائحين العرب من دول الخليج خاصة الإمارت العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على الشراء، وحتى المصريين المقيمين بالخارج، خاصة وأن فترة قدومهم إلى مصر تكون خلال فترات الصيف والإجازات.

700 مليون جنيه قيمة السيولة المتاحة جراء بيع وحدات بمشروع الساحل الشمالى

وتطرق «عبدالعظيم» لحجم السيولة النقدية والتى أكد أنها تصل فى الوقت الحالى إلى 700 مليون جنيه، وأن هذا الرقم سيتضاعف بمعدل ثلاث مرات خلال العام الجاري، وهو ما يمكننا من الوصول بحجم الإنشاءات لـ %30 إذا ما صدرت قرارات بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توجيهات الرئيس بشأن الـ 30% جاءت لحماية العملاء والسوق العقارية بها كيانات لا تمتلك الخبرة

واعتبر أن توجيهات الرئيس السيسى حول وقف الإعلان أو الإعلام حول المشروعات إلا بعد الانتهاء من تنفيذ %30 من حجم الأعمال الإنشائية، هو قرار صائب وجاء ليصب فى مصلحة العملاء، خاصة فى ظل وجود شركات لا تمتلك أى خبرات فى السوق العقارية.

وأكد أن التوجيهات الرئاسية، لن يكون لها أى تأثير على الشركات الجادة والتى تمتلك ملاءة مالية جيدة، ولديها سوابق أعمال كبيرة، موضحا فى الوقت ذاته أن «أورا» لديها ملاءة مالية جيدة وهذا القرار لن يؤثر بالسلب على مشروعاتها.

وحول مبيعات «أورا ديفلوبرز» فى مشروعاتها الأربعة، وحجم محفظة الأراضى التى تمتلكها، قال «عبد العظيم» إن الشركة تسعى للوصول بحجم المبيعات لـ 160 مليار جنيه، مؤكدا أن محفظة الأراضى التى تمتلكها تكفيها 10 سنوات.

وفيما يخص رؤية الشركة للقطاع العقاري، خلال المرحلة المقبلة، أكد أن القطاع العقارى المصرى واعد جدا، وهو ما يظهر فى حجم الاستثمارات التى تضخ فيه وبشكل مستمر سواء كانت استثمارات داخلية، أو خارجية.

نحتل المركز الثالث بين شركات التطوير وخلال ثلاث سنوات سنكون على رأس القائمة

ولفت إلى أن لدينا فى «أورا» خطة طموح، نسعى من خلالها لنكون على رأس شركات التطوير العقارى العاملة فى مصر وفى المنطقة، خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن الشركة نجحت خلال فترة تواجدها الصغير فى السوق المصرية من احتلال المركز الثالث بين الشركات العقارية العاملة فى السوق، وهو ما يترجمه حجم المشروعات ونسب المبيعات التى حققتها.

وانتقل «عبد العظيم» لمشاركة «أورا» فى معرض سيتى سكيب، والذى يعد أحد أكبر المعارض التى تشهدها المنطقة، ويجمع كبار المطورين العقاريين، كما أنه يحظى باهتمام العملاء الذين لديهم رغبة فى شراء وحدات سواء للسكن أو للاستثمار.

وأكد أنه سيقوم ممثلو الشركة بعرض أحدث مشروعات «أورا» للتطوير العقارى فى منطقتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وسنقدم لعملائنا عروض المجتمع المتكامل، الذى يضم مكاتب وعيادات ومنافذ بيع بالتجزئة ونواد رياضية، ومناطق سكنية.

وتابع :» إلى جانب العروض وخطط الدفع المتميزة التى تقدمها الشركة بالفعل، خلال معرض سيتى سكيب، ستقوم شركة أورا بإضافة سنة إضافية من الأقساط على جميع المشروعات، لتصل مدد السداد حتى 7 سنوات».

وعبر عن فخره بتلك الإنجازات البارزة والإعلانات المهمة لشركة أورا ديفلوبرز، وأكد: إننا جميعا نؤمن بالابتكار ونعتنى بالبحث عن فرص جديدة، ولدينا سجل حافل من البيئات السكنية والتجارية الجميلة والجاذبة لشتى شرائح العملاء باختلاف أنماط حياتهم.

لدينا خطة للقيد فى البورصة نسعى لتنفيذها خلال 5 أعوام

وكشف عن نية أورا ديفلوبرز للقيد فى سوق البورصة خلال 5 سنوات، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد أحد الأهداف التى يتم العمل عليها وبشكل جاد، معتبرا أنها ستكون بمثابة دفعة قوية للشركة.

وفى ديسمبر الماضى، أعلنت «أورا» توقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل بـ 2.5 مليار جنيه مع بنوك مصر، الإمارات دبى الوطنى، التعمير والإسكان، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بهدف تمويل جزء من التكاليف الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع «زد» بمدينة الشيخ زايد.