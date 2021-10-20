الرئيس التنفيذى لـ«مصر الجديدة للإسكان» يكشف الخطة المستقبلية للشركة

كشف تامر ناصر، الرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن خطة الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة، منها تطوير مدينة هليوبوليس الجديدة، التى تم طرح بعض المساحات لتطويرها بنظام المشاركة مع نخبة من أكبر وأفضل المطورين العقاريين، وذلك فى حدود 500 فدان.

المشاركة مع أكبر المطورين العقاريين بحوالى 500 فدان

وقال إنه جارٍ استكمال إجراءات ترسية طرح منطقة هيليوبارك للمشاركة بمساحة 1695 فدانًا، والبدء فى الأعمال فور الانتهاء من الإجراءات.

وتابع أنه يتم تنفيذ خطة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للشركة بمنطقة مصر الجديدة، منها «الميريلاند وغرناطة، وأصول عقارية أخرى»، بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط الشركة، وإعادة هيكلتها، واستقطاب الكفاءات اللازمة للنهوض بمعدلات الأداء.

وعن محفظة الأراضى أوضح «ناصر»، أن منطقة مصر الجديدة بها مساحات تبلغ نحو 4200 متر مربع فى مناطق شيراتون ومصر الجديدة، إضافة إلى وجود نحو 13 مليونًا و600 ألف متر فى مدينة هليوبولس الجديدة، إلى جانب نحو 7 ملايين و100 ألف متر فى مدينة هليوبارك.

وعن شراء وبيع الأراضى، قال رئيس الشركة، إنه جارٍ دراسة الموضوع لاتخاذ القرار الأمثل لصالحنا، وذلك لمحاكاة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لطرح نحو 270 فدانًا للبيع بمدينة نيو هليوبولس، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لتطوير المدينة.

وتابع إن الشركة قامت بطرح قطع أراضٍ بمنطقة مصر الجديدة وشيراتون، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، كما طرحت مشروعات فى مدينة هليوبوليس الجديدة تتضمن فيلات وعمارات، وأخرى خدمية «تجارى – إدارى – تعليمى – صحى، وفى مدينة العبور.

وحول المشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية ونسب التنفيذ، أوضح أن مصر الجديدة تنفذ عدة مشروعات بتكلفة بلغت نحو مليار و100 مليون جنيه، وأنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء 10 عمارات ضمن مشروع 28 عمارة، إضافة إلى إنشاء 7 عمارات بالحى الرابع، بنسبة %99، إلى جانب إنشاء 20 عمارة بالحى الخامس، بنسبة تنفيذ %81.

وأضاف «ناصر» أنه تم إنشاء 24 فيلا بالحى الخامس بنسبة تنفيذ بلغت حتى الآن %91، وإنشاء 9 عمارات بالحى السادس بنسبة تنفيذ %59، إلى جانب مشروع محطات الروافع الداخلية «الرافع الشمالى – الرافع الجنوبى – الرافع الأوسط» بنسبة تنفيذ %89.

وتابع، «ناصر» أنه جارٍ أيضًا تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى والرى، بنسبة تنفيذ %100، إلى جانب مشروع تصميم وتنفيذ محطتى كهرباء مدينة هليوبوليس الجديدة، بنسبة تنفيذ %100، وعملية أعمال المرافق الخاصة بالمربع 91ع بالحى التاسع – هليوبوليس بنسبة تنفيذ %100، إضافة إلى إنشاء مصاعد كمباوند 9 عمارات وكمباوند 28 عمارة بنسبة %88، وأيضًا تغذية الحى الثالث ومنطقة الخدمات A وB بنسبة تنفيذ %61.

وعن نتائج أعمال الشركة، أوضح «ناصر» أنه تحقق إجمالى إيرادات بنحو 574.2 مليون جنيه، وصافى ربح نحو 191 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال تأثرت بجائحة كورونا، إلا أن الشركة تمكنت من تجاوز ذلك فى الفترة الماضية.

وأوضح أن السوق العقارية فى مصر تتجه إلى التعافى التدريجى خلال السنتين القادمتين، كما نتوقع وجود درجة كبيرة من التنظيم والحوكمة لضبط أداء المطورين، بما يخدم العميل أولا والشركات والقطاع ككل.

وفيما يتعلق بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، قال إنه تم إبرام عقد مشاركة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» بمشروع سكنى متكامل الخدمات بمدينة هليوبوليس الجديدة وتم تحديد الشراكة بنسبة %70 لصالح شركة سوديك، و%30 لشركة مصر الجديدة.

وتابع: أن الشركة قامت بطرح مشروع هليوبارك بنظام المشاركة مع المستثمرين والمطورين من القطاع الخاص، من خلال قطعة أرض كائنة بالقاهرة الجديدة، مساحتها 1695 فدانا تقريبا، وجار دراسة العروض المقدمة من المستثمرين والمطورين، وسيتم اختيار العرض الفائز قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن الشركة سوف تعتمد على كوادرها الحالية.

إبرام بروتوكول استلام «النزهة» مع «العبور» خلال الفترة المقبلة

وأكد أن الشركة تدرس كل الفرص الاستثمارية المتاحة للوصول إلى القرار الاستثمارى الأمثل الذى يرفع معدلات الربحية ويعظم حقوق المساهمين.

وحول المباحثات مع جهاز مدينة العبور بخصوص مشروع النزهة، أوضح رئيس الشركة، أنه جار التفاوض للتوقيع على بروتوكول استلام المشروع.