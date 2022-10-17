الرئيس التنفيذى لـ«المال»:37 مليار جنيه حجم استثمارات«LMD» فى القاهرة الجديدة

وصلت استثمارات شركة LMD فى منطقة القاهرة الجديدة إلى 37 مليار جنيه، وتسعى لمواصلة توسعاتها فى التجمع بخلاف الساحل الشمالى الغربى.

عمرو سلطان، الرئيس التنفيذى لشركة LMD العقارية

قال المهندس عمرو سلطان، الرئيس التنفيذى للشركة إنها تمتلك مشروع ONE NINETY متعدد الاستخدامات، وهو تجارى إدارى سكنى بإجمالى استمارات 33 مليار جنيه.

وأضاف أن ONE NINETY يعد أول مشروع بمصر يحصل على حق استخدام علامة تجارية عالمية فى قطاعها السكنى مثل W Residences Cairo والذى يعتبر أول وجود لها فى أفريقيا بالكامل.

وتابع «سلطان» لـ«المال» أن المشروع يتضمن أشهر الفنادقW Cairo وAloft Hotels وAutograph Collection Hotels ومنطقة المساحات الخضراء والمفتوحة Urban Park ومنطقة مخصصة للأعمال التجارية Retail Pavilion، إضافة إلى تطوير الجزء الإدارى Business Quarter بالمشروع.

ووقعت LMD مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة مصر للتنمية الهندسية MEDCOM بالشراكة مع LMS CONSTRUCTION وEMC للطاقة وذلك للقيام بتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية بمحطة التبريد بمشروع ONE NINETY .

وانتقل «سلطان» للمشروع الثانى، وهو Stei8ht الذى يقع على مساحة 500 فدان بواحدة من أفضل المناطق بمنطقة شرق القاهرة، على طريق السويس الصحراوى من الشمال بواجهة بطول 2 كيلومتر، وموازٍ لمحور يوسف السباعى بطول 2 كيلو متر.

وهو أول مشروع سكنى متعدد الاستخدامات تطوره شركة LMD فى مصر، مستعينة فى ذلك بالخبرة الكبيرة للشركة فى تطوير مشروعات عمرانية ضخمة خارج مصر بمختلف دول العالم مثل الإمارات العربية المتحدة وأسبانيا واليونان.

ويعتبر Stei8ht من أكبر المشروعات، إلا أنه يتمتع بكل عناصر الخصوصية والاستقرار لجميع المقيمين به.

وأشار «سلطان» إلى أن المشروعات الكبيرة قد تواجه بعض الصعوبات بشأن توفير الخصوصية للقاطنين بها مع الكثافة السكانية والازدحام، إلا أن LMD راعت أن يكون Stei8ht ذا كثافة سكانية قليلة، وذلك من خلال تنفيذ وحداته على مساحة بنائية محدودة تصل إلى 6 آلاف متر مربع، بما يمثل نسبة لا تزيد على %15 من المساحة الكلية، لضمان أعلى قدر من الخصوصية للمقيمن به.

إقامة جزء تجارى على مساحة 172 فدانًا بمشروع Stei8ht

فى حين يقام الجزء التجارى من المشروع على مساحة 172 فدانا من إجمالى المشروع، ويوفر مجموعة مميزة من الأنشطة الإدارية والتجارية، إضافة إلى مناطق مخصصة لإقامة المعارض المختلفة، وتتيح المنطقة التجارية خدماتها للمشروعات المجاورة، إذ تم تصميمها بمداخل خاصة بعيدة عن المشروع.

وتمتلك LMD مشروعا آخر بالقاهرة الجديدة هو 3 Sixty يقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات 4 مليارات جنيه، ويتكون من مرحلة واحدة، ويضم وحدات متنوعة المساحات إدارية وعيادات ومحلات تجارية، ومساحة المكاتب الإدارية تبدأ من 42 مترا مربعا حتى 145 مترا مربعا كاملة التشطيب والعيادات تبدأ من 45 مترا مربعا حتى 110 أمتار مربعة.

أما عن وجود LMD فى الساحل الشمالى، فقد تحدث «سلطان» عن مشروع Zoya Ghazala Bay الذى يقع على مساحة على مساحة 20 فدانًا، بواجهة 500 متر على البحر، وعمق كيلو متر، بموقع فريد من نوعه بمركز منطقة سيدى عبدالرحمن، وتحديدًا فى الكيلو 142 بالساحل الشمالى.

وأوضح «سلطان» أن مشروع Zoya Ghazala Bay جاء ليقدم بعدًا جديدًا للمشروعات العمرانية الساحلية، فمن أهم ما يميزه أنه يتمتع بأقل نسبة كثافة سكانية بالمنطقة، إذ تشكل الكثافة البنائية بالمشروع أقل من %15 من إجمالى المساحة، علاوة على أن جميع وحداته لها إطلالة مائية ما بين شاطئ مباشر أو بحيرات صناعية مصممة وفق أحدث الأساليب العلمية والعالمية.

إنشاء 300 وحدة فندقية بـ«زويا» الساحل

ويضم مشروع Zoya Ghazala Bay جزءا مخصصا للوحدات الفندقية تصل إلى 300 وحدة فندقية مقامة على واجهة شاطئية من أفضل الشواطئ العالمية، وستدار من قبل أفضل العلامات الفندقية العالمية والتى سيتم الإعلان عنها لاحقًا، إذ تستهدف LMD توفير عدد من الفنادق فى مشروعاتها المختلفة، معتمدين فى ذلك على السياحة الخارجية وليست الداخلية فحسب، لضمان التشغيل الكامل طوال العام.

ويرى «سلطان» أن الساحل الشمالى منطقة واعدة فريدة من نوعها تتمتع بمناخ وطبيعة عالمية، ولا بد من الاستغلال الأمثل لها، والإستفادة الكاملة منها كفرصة استثمارية عظيمة، وموطن السياحة فى مصر من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية لهذه المنطقة الرائعة.

واعتبر الرئيس التنفيذى لشركة LMD أن قطاع العقارات كان وما زال استثمارًا آمنًا للمواطن، مشيرًا إلى أن القطاع السكنى بالسوق العقارية فى السابق كان يستهدف العملاء والأفراد وليس المستثمرين، ولكن تغير هذا المفهوم فى الفترة الأخيرة، ليلقى القطاع السكنى اهتماماً من جانب العملاء والمستثمرين، عن طريق إعادة بيع الوحدات مرة أخرى حين ارتفاعها.