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الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى تتفقد وحدات المشروع بحدائق أكتوبر

التشديد على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنية المقررة والاهتمام بزيادة الخدمات
شريف عمر 1:47 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 1:47 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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قامت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، بجولة تفقدية بمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر.

ورافقهم في الجولة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهازين والمشروعات، وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ الوحدات.

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و استهل مسئولو “الإسكان” جولتهم بمدينة حدائق أكتوبر بتفقد مشروع 262 عمارة إسكان اجتماعي ضمن المرحلة الثالثة بإجمالي 6282 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة إنجاز العمارات 70%.

ثم تفقدوا مشروع 557 عمارة “إسكان اجتماعي” ضمن المرحلة الرابعة بإجمالي 13368 وحدة سكنية بنسبة إنجاز 64%.

ثم توجهوا بعد ذلك لتفقد مشروع 645 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 15480 وحدة سكنية بعدد (466 عمارة ضمن المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 94% – وعدد 159 عمارة ضمن المرحلة الثالثة بنسب إنجاز 85%).

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وأشادت مى عبد الحميد، بمعدلات تنفيذ الوحدات والجهد المبذول بتلك المشروعات.

بينما أثنى المهندس صلاح حسن علي جودة التنفيذ والتشطيبات للوحدات، وشدد على ضرورة تسليم المواطنين في المواعيد الزمنية المقررة مع الاهتمام بزيادة الخدمات المقدمة لما لها من تأثير إيجابي كبير علي سرعة توطن السكان بالمدينة، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

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وقال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمشروعات وفقاً لتنسيق الموقع، مضيفاً أنه تم تكليف مسئولى الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال للتأكد من تنفيذها بالمواصفات المطلوبة.

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بقلم شريف عمر

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