الرئيس التنفيذى لبنك المشرق مصر لـ«المال»: نحرص على دعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالى وتطوير القطاع المصرفى

قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذى لبنك المشرق مصر، إن استراتيجية مصرفنا ترتكز على تعزيز التحول الرقمي، إذ يعمل دائمًا على ترسيخ خدماته الإلكترونية لعملائه من كل الشرائح.

وأضاف فى حوار لـ”المال” أن البنك يولى أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة منتجات تمويلية متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها برنامج “قرض تمويل الأعمال الصغيرة”.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تعزيز وجوده فى مختلف المناطق الحيوية

● فى البداية، ما رؤيتكم لتعزيز الشمول المالى فى مصر.. وماذا عن جهود البنك فى هذا الملف؟

نحرص فى بنك المشرق – مصر على دعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتطوير القطاع المصرفي، وتعد إتاحة الخدمات المالية المختلفة إلى جميع الأفراد والمؤسسات من مختلف الشرائح والقطاعات، إحدى الركائز الأساسية التى تم الاعتماد عليها فى بناء محاور استراتيجية الشمول المالى لبنك المشرق – مصر، إذ نقوم بتصميم برامج مخصصة ومبتكرة ونشارك فى العديد من المبادرات لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء.

ويتطلع البنك إلى تعزيز مركزه التنافسى بالسوق المصرفية المصرية عبر تقديم منتجات جديدة تواكب تطور القطاع وتعمل على تلبية احتياجات جميع الفئات المستهدفة، كما يولى أهمية كبيرة لتعظيم دوره فى نشر الثقافة المالية وزيادة الوعى العام بأهمية الشمول المالي.

ويعمل البنك على إيجاد قنوات إلكترونية متطورة لتقديم خدمات مصرفية أسهل، ليتمكن العملاء من التحكم الكامل فى كل معاملاتهم بمنتهى السهولة، عن طريق أحدث خدماتنا المصرفية الرقمية من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، ما يأتى تماشياً مع رؤية الدولة وتوجهات البنك المركزي.

● وماذا عن الاستراتيجية فيما يتعلق بالفروع والانتشار الجغرافي؟

بالفعل يخطط البنك دائمًا للتوسع فى شبكة فروعه، وقد أعلن مؤخرا عن انضمام فرعين جديدين لتغطية كل من شرق وغرب القاهرة، بعدما قام مؤخراً بافتتاح فرع “بيفرلى هيلز” فى مركز “The Strip” التجارى بمدينة الشيخ زايد، وآخر فى مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وذلك حرصاً على تعزيز وجوده فى مختلف المناطق الحيوية، بما يتماشى مع احتياجات السوق المصرفية المصرية والعملاء.

ويأتى التوسع فى شبكة فروع بنك المشرق – مصر استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التى تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع فى قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، بجانب حرص إدارتنا على دمج الخدمات الرقمية وإنشاء منطقة مخصصة لذلك (Digital Corner) لتعزيز استخدام القنوات الرقمية المصرفية المتطورة.

● التحول الرقمى من الملفات التى تحظى باهتمام من قبل إدارة البنك، فإلى أين وصلتم فى هذا الملف من حيث المنتجات والخدمات التى يتيحها لعملائه؟

ترتكز استراتيجية البنك على تعزيز التحول الرقمي، ويعمل فى مصر باستمرار على مراجعة وتحديد الأولويات لمواكبة تطورات السوقين المحلية والعالمية، وذلك عبر طرح حزمة مختلفة من المنتجات والقنوات الإلكترونية المبتكرة التى تناسب تطلعات واحتياجات عملائنا.

ونفتخر كوننا من أكثر البنوك حرصاً على تطوير البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها وتعزيز محفظة منتجاتها، إذ يستكمل خططه فى مجال الخدمات الرقمية عبر تطوير وتحديث قنواته وخدماته الإلكترونية لجعلها أكثر ملاءمة للعملاء، بما يسهم فى تسريع وتيرة خططه فى التحول الرقمي، ويعزز تنافسيته فى السوق المصرفية المصرية.

ونحرص دائماً على تطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة المدفوعات، إذ نتطلع فى “المشرق – مصر” إلى استقطاب شرائح مختلفة للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، إضافة إلى اعتماد وخلق قنوات رقمية تلبى احتياجات العملاء بسهوله وأمان.

وقد نجح البنك فى تشجيع عملائه من مختلف القطاعات على التحول إلى القنوات الرقمية، حيث شهد نموًا فى محفظة الخدمات الرقمية للأفراد فى عدد مستخدمى قنواته الإلكترونية، ومن أبرز المنتجات الإلكترونية التى يتوسع فيها فى السوق المصرفية المصرية: الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والسوفت توكن، كما يقوم بتطوير دائم لخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، إضافة إلى تخصيص منطقة للخدمات الرقمية Digital Corner فى الفروع.

ولا تقتصر جهود البنك فقط على منتجات التجزئة المصرفية، بل يعمل دائماً على تعزيز خدماته الإلكترونية لخدمة عملائه من كل الشرائح.

وفيما يخص قطاع الشركات الكبرى، فإن البنك يقدم الخدمات الأونلاين من خلال منصة المشرق ماتريكس – MashreqMATRIX وتطبيق Mashreq EDGE.

● ما البرامج والخدمات التمويلية التى يقدمها البنك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

يولى البنك أهمية كبيرة للتوسع فى السوق المصرفية المصرية واستقطاب شرائح جديدة من العملاء لترسيخ وجوده وتعزيز ريادته فى هذا القطاع الحيوى الواعد، ويحرص على تعزيز دعمه خلال الفترة المقبلة على مستوى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويحتوى فرع “بيفيرلى هيلز” الجديد على مركز خاص لخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع خططه فى النمو السريع فى هذا القطاع وأهميته.

ويتيح البنك منتجات تمويلية متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يقدم حلولًا مختلفة لتمويل رأس المال العامل، إضافة إلى تغطية المتطلبات التمويلية متوسطه الأجل.

ونفتخر بتقديم برامج تمويلية رائدة بمزايا استثنائية، يأتى على رأسها برنامج “قرض تمويل الأعمال الصغيرة”، الذى تم تصميمه خصيصًا ليلبى احتياجات عملائنا التمويلية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

● أعلن “المشرق – مصر” عن توقيع مذكرة تعاون مع شركة “ضمان مخاطر الائتمان (CGC)”، فما تفاصيل هذه الاتفاقية؟

يأتى إطلاق البرنامج الجديد تحت مظلة برنامج البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يعمل برنامج “ضمان” على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة المرتبطة بالتوسع فى حجم العمل أو إنشاء مشروع جديد مصحوب بحجم عمالة مستهدف، مما يسهم فى إيجاد ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل جديدة.

وتعد مشاركة بنك المشرق – مصر فى البرنامج استكمالاً وتعزيزًا لدوره المجتمعي، إذ يهدف البرنامج إلى زيادة استخدام التقنيات الحديثة من منصات التواصل الرقمية الخاصة بالمبادرة لتسهيل استفادة الفئات المستهدفة.

ومن المقرر أن يلعب البنك دورًا محوريًا بالتعاون مع شركة “ضمان مخاطر الائتمان” فى دعم وتمويل المشروعات التى تستهدف إتاحة فرص عمل جديدة للشباب على مستوى محافظات مصر، كما يعد بنك المشرق – مصر من أولى البنوك المشاركة، ما يأتى تأكيدًا على اهتمام البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرصه على توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات للحفاظ على العمالة وتوفير فرص عمل إضافية.

ونفتخر بمساهمتنا المستمرة وبدورنا الفعال فى المبادرات المختلفة المطروحة من قبل البنك المركزى المصري، خاصةً أن برنامج “ضمان” يستهدف زيادة حجم تمويل وأعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير برامج تدريبية مختلفة لتطوير المهارات المطلوبة للشباب، وتعد مشاركة البنك بمثابة خطوة مهمة فى رحلة البنك تجاه دعم وتنمية المجتمعات التى يعمل بها والنهوض بالاقتصاد القومي، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤيته.

● كيف كانت مشاركة البنك فى مبادرة إحلال السيارات؟

تأتى مشاركة البنك فى مبادرة “المركزي” لإحلال السيارات استكمالًا لجهوده المبذولة فى دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، إضافة إلى مساندتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية.

ونعمل على تعزيز دورنا فى تلك المبادرة لتخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.

وقد قام “المشرق – مصر” بتسليم أول سيارة ملاكى جديدة ضمن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، والتى تأتى بالتعاون مع وزارة المالية، وقامنا بتسليم السيارة إلى العميل العام الماضي.

وتتيح تلك المبادرة للمواطنين الاستفادة بمزايا استثنائية تتمثل فى الحصول على سيارات متطورة وموفرة اقتصادياً، بجانب كونها صديقة للبيئة، إذ أن مجموعة السيارات المقدمة من خلال المبادرة تعمل بالوقود المزدوج ” غاز طبيعى وبنزين” للحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة وأهداف التنمية المستدامة، التى تنص على تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.