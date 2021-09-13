الرئيس التنفيذى لأوراسكوم للتنمية مصر: مبيعات «O West» تجاوزت 9.5 مليار جنيه

قال المهندس عمر الحمامصى، الرئيس التنفيذى بشركة «أوراسكوم للتنمية مصر»، إن مبيعات مشروع «O West» بغرب القاهرة تجاوزت 9.5 مليار جنيه منذ إطلاقه رسميا عام 2018.

ويقام «O West» فى مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 1000 فدان تعادل 4.2 مليون متر مربع، وهو شراكة بين أوراسكوم وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتوقع أن تواصل المبيعات تحقيق مستويات جيدة خلال الفترة المقبلة، بدعم من تعافى الأسواق المتوقع من التأثيرات الراهنة لأزمة فيروس كورونا، مرجحًا أيضًا أن تُغلق «أوراسكوم للتنمية مصر» أعمالها خلال العام الجارى على نمو جيد استكمالاً للأداء المتميز منذ بداية العام.

وكشف «الحمامصى» – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أن «أوراسكوم» تعتزم إطلاق مشروع جديد لها بمدينة الجونة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وعلى صعيد مهرجان الجونة السينمائى، قال إن «أوراسكوم» تُخطط لإقامته منتصف أكتوبر المقبل دون تأخير، لافتًا إلى أنها بدأت حاليًا تنسيقها مع وزارة الصحة لاتباع الإجراءات الاحترازية.

فى سياق متصل، أوضح «الحمامصى» أن خطة تطوير فنادق الجونة مستمرة، لافتًا إلى أن الشركة تتولى حاليًا أعمال تطوير فندق «بيل فيو» على أن يتم إطلاقه خلال النصف الأول من العام المقبل، عقب إتمام تطويره مع تغيير اسمه للعلامة التجارية العالمية “chedi”، لافتًا إلى أن المجموعة تمتلك فندقين لنفس العلامة التجارية فى سويسرا ومونتنيجرو.

وعلى صعيد «مكادى هايتس»، إحدى مدن الشركة المتكاملة بمنطقة البحر الأحمر، قال إن مبيعات المشروع سجلت قفزات كبيرة خلال النصف الأول من العام الجارى.

كانت «أوراسكوم» أعلنت مؤخرًا أن «مكادى» حققت نتائج تشغيل قوية خلال النصف الأول من العام الجارى إذ ارتفعت المبيعات العقارية خلال هذه الفترة بنسبة %402.1 لتصل إلى 583.9 مليون جنيه مقابل 116.3 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وفيما يتعلق بتأثيرات الموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتى بدأت بالفعل فى السوق المحلية، قال إن التأثيرات مبهمة حتى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن أداء الشركة بمأمن بعيدًا عنها حتى وإن جاءت سلبية على القطاع السياحى.

تجدر الإشارة إلى أن أوراسكوم للتنمية مصر تمكنت من تحقيق نتائج تشغيلية ومالية قوية خلال النصف الأول من عام 2021 مدعومة بأداء قوى لقطاع العقارات وإدارة جيدة للتكاليف.

وارتفعت المبيعات العقارية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى بنسبة %40 لتصل إلى 4 مليارات جنيه، فيما ارتفع عدد الوحدات التى تم التعاقد عليها إلى 647 وحدة، وهو ما دعم صافى أرباح الشركة بتلك الفترة لترتفع بنسبة %342 لتصل إلى 744.6 مليون جنيه. وتعتبر أوراسكوم للتنمية مصر أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية التى يرأسها رجل الأعمال سميح ساويرس وتستحوذ الأخيرة على %75 منها، وتعمل أوراسكوم فى مجال تطوير المدن السياحية، وفى جميع مشروعات البنية التحتية مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة