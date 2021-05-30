الرئيس التنفيذى بالشركة:«أوراسكوم للتنمية مصر» تطلق حزمة مشروعات جديدة بـ«الجونة» خلال 2021

قال عمر الحمامصى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «أوراسكوم للتنمية مصر» إنها تتبنى خطة توسعية بمدينة الجونة خلال العام الجارى، قائمة على إطلاق مجموعة من المشروعات العقارية الجديدة، مع استكمال الخطة الطموح بتطوير الفنادق التابعة بالمدينة.

وأضاف أن الشركة تعتزم إطلاق عدة مشروعات جديدة بمدينة الجونة خلال العام الجارى.

‎وكشف أن «أوراسكوم للتنمية مصر» أضافت مخزونًا جديدًا فى مشروع «shedwan» وفيلات «إنشنت ساندز» بقيمة 64.3 مليون دولار بالجونة خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأوضح «الحمامصى» – خلال الحوار الذى أجرتهُ معه «المال» على هامش مؤتمر احتفالية الشركة بإطلاق 400 فيلا جديدة بمشروع «O West» – أن «أوراسكوم للتنمية مصر»، تدرس أيضًا توسيع مشروع «Cyan» خلال العام الجارى بإضافة وحدات عقارية جديدة عقب النجاح الكبير الذى حققه منذ إطلاقةُ الرسمى عام 2019 .

وأشار إلى أن الشركة تستهدف إتمام مبيعات تلك المشروعات خلال عام أو عام ونصف، وذلك وفقًا لطبيعة وظروف ومدى نمو حركة المبيعات .

‎يُذكر أن «أوراسكوم للتنمية مصر» احتفلت يوم الثلاثاء الماضى بإطلاق 400 فيلا جديدة بمشروع «O West» والذى يُعد أحد أكبر مشروعات الشركة، إذ يُقام على مساحة 1000 فدان بغرب القاهرة بإجمالى مخزون 3 مليارات جنيه .

‎وقال «الحمامصى» إن الشركة تُخطط خلال العام الجارى لزيادة مبيعات الجونة بشكل واضح، بدعم من إطلاق تلك المشروعات الجديدة، بشكل يتجاوز ما حققته الشركة من مبيعات خلال العام الماضى والذى كان الأعلى فى تاريخ الشركة من حيث معدل المبيعات بالمدينة – حسب وصفه- .

2020 كان الأكبر من حيث إطلاقات الوحدات بالمدينة

‎وأضاف أن «أوراسكوم للتنمية مصر» واصلت إطلاق مشروعات عقارية جديدة بمدينة الجونة خلال العام الماضى على الرغم من كافة التأثيرات السلبية التى فرضتها جائحة كورونا، موضحًا أن عام 2020 كان الأكبر فى تاريخ الشركة من حيث معدلات إطلاق المشروعات والوحدات العقارية الجديدة بمدينة «الجونة» .

‎وأشار إلى أنه خلال 2020 كانت الشركة طرحت مشروعين جديدين بالجونة، موضحًا أنه تم طرح مشروع «fanadir sea front» بإجمالى مخزون يبلغ 88 مليون دولار، وأيضًا إطلاق مشروع «shedwan» بإجمالى مخزون 110 ملايين دولار .

‎ولفت إلى أن حجم مبيعات الجونة خلال 2020 مقارنة مع عام 2019 حقق زيادة بلغت %11، مشيرا إلى أن تلك الزيادة جاءت بدعم من ارتفاع عدد الوحدات العقارية التى تم بيعها وزيادة سعر البيع.

‎يُذكر أن «أوراسكوم للتنمية مصر» كانت قد أعلنت سابقًا أنها تمكنت من زيادة متوسط سعر البيع للمتر المربع فى مدينة الجونة بنسبة %11.1 خلال عام 2020 لتصل إلى 56.581 جنيه. وتمكنت الشركة أيضًا من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة %12.5 لتصل إلى 60.856 جنيه للمتر المربع خلال الربع الأول من 2021.

‎وتابع «الحمامصى» إن أحد المشروعين كان من المخطط إطلاقه خلال الربع الأول من 2020، ولكن ظروف الإغلاق والإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة جراء تأثيرات «كورونا» السلبية دفعت بالشركة لإطلاق المشروعين دفعة واحدة بنهاية العام.

وبلغ حجم المبيعات العقارية بمدينة الجونة خلال 2020 حوالى 2.4 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه خلال عام 2019، منهما 535 مليون جنيه تم تسجيلها خلال الربع الأخير فقط من العام والذى شهد إطلاق المشروعين الجديدين «fanadir sea front» و «shedwan».

مليار جنيه حجم مبيعات الربع الأول بنمو %124

كما ارتفع صافى المبيعات العقارية بالجونة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %124.1 لتصل إلى مليار جنيه مقارنة مع 448.9 مليون جنيه للربع الأول من 2020 وبلغ عدد الوحدات المتعاقد عليها 87 مقارنة مع 52 فى الربع الأول من عام 2020.

خطة تطوير الفنادق

‏‎وفيما يتعلق بآخر تطورات خطة تطوير فنادق الجونة وزيادة عدد الغرف الفندقية بها والذى كان قد بدأته من عام 2019 تحديدًا، قال «الحمامصى» إن الشركة مستمرة فى عمليات التطوير، خاصة فى ظل الظروف الحالية والتى أدت إلى هدوء النشاط السياحى ككل .

‎ولفت إلى أن الشركة كانت قد بدأت بالفعل خطة تطوير الفنادق، منذ عام 2019، إذ تم افتتاح فندق «كاسا كوك» بالجونة بسعة 100 غرفة، كما تم تطوير فندق «كوكس كلوب – إرينا إن» وتم افتتاحه بالفعل أواخر 2019 أيضًا بسعة 144 غرفة فندقية .

‎وأشار إلى أن الفندقين لقيا إقبالا كبيرا منذ الإطلاق الفعلى وحتى الفترات الحالية، وذلك على الرغم من حالة التباطؤ الشديد التى يشهدها الوضع السياحى على مستوى العالم .

‎وأوضح أن الشركة تعتزم استغلال فترات الهدوء الحالية لمعدلات إشغال الفنادق نظرًا لتأثيرات الفيروس السلبية على القطاع واستكمال خطة التطوير .

البدء فى تطوير فندق «بيل فيو» لإعادة طرحه بمنظور مختلف مع احتمالية زيادة الغرف

‎وأشار إلى أن الشركة شرعت بالفعل فى خطة إعادة هيكلة وتجديد كاملة لفندق « بيل فيو» الذى يعد أحد أهم فنادق الشركة بمدينة الجونة، موضحًا أن الشركة تعتزم ضخ قيمة استثمارية بتجديدات ذلك الفندق –دون الإفصاح عن القيمة- .

‎وتابع إن عملية التجديد تتضمن إعادة طرح الفندق برؤية وجودة مختلفة تمامًا عن وضعه الراهن، إلى جانب إمكانية زيادة السعة الاستيعابية له بإضافة مجموعة من الغرف الجديدة، موضحًا أن السعة الحالية له تبلغ حوالى 86 غرفة .

‎وأوضح أنه على جانب آخر، فإن الشركة تُعيد النظر فى مجموعة من فنادق المجموعة الأخرى من حيث المساحات والمطاعم المتواجدة بها حاليًا وفتح مطاعم جديدة .

‎وأشار إلى أنه على سبيل المثال تم مؤخرًا افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة بفندق «فنادير الجونة» أحد فنادق المدينة، موضحًا أنهُ يُعاد النظر حاليًا فى بعض المطاعم المتواجدة بفندق «على باشا» بالجونة أيضًا .

‎ويستكمل : «كما يُعاد النظر حاليًا فى تجديدات الغرف لكبرى الفنادق بالجونة وأيضًا حجم المساحات المفتوحة بها، من ضمنها فندق »شيراتون ميرامار الجونة« وأخرون» .

‎وفيما يتعلق بآخر تطورات ملف جزيرتي «أمون وقلادة» قال «الحمامصى» إن الأمر لايزال كما أعلن سابقًا.

يُذكر أن «أوراسكوم لتنمية مصر» كانت قد أعلنت فى إفصاح للبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر الماضى، عن توقف العمل فى جزيرة أمون بشكل مؤقت، وقالت فى إفصاحها الصادر حينها إنها تواجه عوائق وصعوبات فى مشروع جزيرة آمون منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أنها ستفصح عن أى تطورات فى حينه .

مخططات شراء أراض جديدة

على صعيد مساعى الشركة لشراء أراض جديدة، قال «الحمامصى» إن «أوراسكوم للتنمية » تمتلك حوالى 101 مليون متر مربع، من بينم 50 مليون متر مربع فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك المساحة بالسوق المحلية منها جزء كبير غير مستغل.

‎وأكد أن «أوراسكوم للتنمية مصر» تُركز اهتمامها خلال الفترة الحالية لاستغلال وتطوير تلك المساحات المتاحة لديها، ومن ثم بحث فرص لشراء أراض جديدة .

‎ولفت إلى أن الشركة القابضة لديها أيضًا العديد من المشروعات القائمة بالدول الخارجية المتواجدة بها فى سويسرا وإنجلترا، وعمان والمغرب والإمارات ومونتينيجرو .

‎وقال إن «أوراسكوم للتنمية مصر» منفتحة بشكل عام على أى من الشراكات الخارجية بمدينة الجونة تحديدًا، لافتًا إلى أنه فى هذا الإطار فأن الشركة تُجرى مباحاثات فعلية خلال الفترة الراهنة على شراكات جديدة فى المدينة سواء بالمشروعات العقارية أو التجارية والإدارية .

‎وكشف أن الشركة تلقت بالفعل طلبات من عدد من المستثمرين الدوليين لافتتاح فنادق جديدة بمدينة الجونة، موضحًا أن تلك العروض فى مراحل الدراسة حاليًا، إلى جانب تلقى طلبات من مستثمرين آخرين بافتتاح مكاتب بمجال ريادة الأعمال ومشروعات خاصة بهم فى الجونة وأيضًا بمجال المدارس، مشيرًا إلى أن الشركة تُفاضل حاليًا ما بين تلك الطلبات، والعروض المقدمة .

مستهدفات الأرباح

وبشكل عام قال إن «أوراسكوم للتنمية» تمكنت خلال الربع الأول من تحقيق قفزة كبيرة فى معدلات الربحية %377 لتصل إلى 438.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك المعدلات جاءت بدفع مجموعة من العوامل على رأسها الأداء المتميز لمبيعات القطاع العقارى وأيضًا قطاع إدارة المدن .

‎وأشار إلى أن قطاع إدارة المدن كان قد حقق أداء جيدا خلال العام الماضى، خاصة فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك والطلب على الخدمات والمنتجات بمدن الشركة نتيجة لقرارات الحظر بتلك الفترات .

‎ووفقًا للقوائم المالية المعلنة عن الربع الأول، فإن قطاع إدارة المدن تمكن من الحفاظ على أدائه القوى بتلك الفترة إذ استمر فى تأمين تدفق إيرادات المجموعة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة، إذ ارتفعت إيرادات القطاع فى الربع الأول بنحو %3.2 وسجلت 183.5 مليون جنيه مقابل 177.8 مليون جنيه بالربع المناظر من عام 2020 .

‎وأوضح أن مواصلة تلك المعدلات النمو تلك فى الربحية من عدمه بنهاية العام الجارى، مرتبط بمدى تحسن الوضع السياحى خلال العام الجارى مقارنة مع عام 2020.

‎ولفت إلى أن أزمة الفيروس جعلت من الصعب التوقع بأى من معدلات النمو، مشيرا إلى أن أى تحسن فى الوضع السياحى من شأنه التأثير بشكل إيجابى على أداء ووضع الشركة بنهاية 2021.

‎وقال إن إيرادات القطاع السياحى بالمجموعة لا تزال متأثرة حتى الوقت الراهن، موضحًا أنها كانت قد انخفضت بنحو %64.4 خلال العام الماضى مقارنة مع عام 2019 وسجلت 447.7 مليون جنيه .

‎واستمر التأثير السلبى خلال الربع الأول إذ سجلت إيرادات الفنادق 95.2 مليون جنيه، مقابل 265 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي .

وقالت الشركة خلال إعلان القوائم المالية المجمعة، إن أعمال الفنادق تعتمد حاليًا بشكل كبير على السياحة المحلية، وأوضحت أنها استجابت للظروف الحالية بخطة حازمة لخفض تكاليف تشغيل الفنادق مؤقتًا، مما يخفف من تأثير الاضطرابات على سيولة الفنادق.

وأشارت «أوراسكوم» إلى أن المجموعة طبقت عددا من الإجراءات والقواعد الصحية التى توفر الإقامة الآمنة للنزلاء والعاملين، وأوضحت أنه من الصعب تقديم إرشادات قصيرة المدى حول أداء القطاع، إلا أنها أبدت تفاؤلها فى ظل الإسراع من نشر اللقاحات العالمية والتى ستؤدى إلى عودة السفر مجددًا .

‎يُشار إلى أن «أوراسكوم للتنمية» حققت قفزة كبيرة في أرباح الربع الأول من العام الجارى، وسجلت 483.5 مليون مقارنة مع صافى أرباح قدرها 91.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 ، بنسبة نمو بلغت %377.1 .

‎وأظهرت القوائم المالية المجمعة المعلنة للشركة عن الربع الأول من 2021، تحقيق إيرادات بقيمة 1.49 مليار جنيه، مقارنة مع إيرادات بلغت 903.8 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت %61.5 .

‎كما ارتفعت مبيعات العقارات فى تلك الفترة بنحو %37 وسجلت 2.1 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار خلال الربع الأول من 2020، وأوضحت الشركة أن المبيعات العقارية خلال الربع الأول من2020 تضمنت مبيعات أراض تجارية بقيمة 301.4 مليون جنيه.

وارتفعت تكاليف الشركة بتلك الفترة أيضًا وفقًا للقوائم المالية المجمعة إلى 925.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة مع تكاليف بلغت 732 مليونا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

‎وتعتبر «أوراسكوم للتنمية مصر» أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية التى يرأسها رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس، وتعمل «أوراسكوم للتنمية مصر» فى مجال تطوير المدن السياحية، كما تعمل فى مجال البنية التحتية فى جميع مشروعاتها مثل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة.