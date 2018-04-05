الرئيس التنفيذى: التعويم رفع صادرات لافارج – مصر إلى 880 ألف طن

■ نورد منتجاتنا للمشروعات الكبرى.. وكينيا وليبيا واليمن وجيبوتى أبرز المستوردين ■ توقعات بانتعاش نسبى فى المبيعات ونستهدف الاعتماد على الوقود البديل بنسبة %20المرسى عزتقال حسين منسى، الرئيس التنفيذى لشركة "لافارج للأسمنت مصر" إن شركته تضع أولوية قصوى لتصدير منتجاتها إلى الخارج، فى ظل المزايا ال

■ نورد منتجاتنا للمشروعات الكبرى.. وكينيا وليبيا واليمن وجيبوتى أبرز المستوردين

■ توقعات بانتعاش نسبى فى المبيعات ونستهدف الاعتماد على الوقود البديل بنسبة %20



المرسى عزت

قال حسين منسى، الرئيس التنفيذى لشركة “لافارج للأسمنت مصر” إن شركته تضع أولوية قصوى لتصدير منتجاتها إلى الخارج، فى ظل المزايا التنافسية التى تتمتع بها المنتجات المصرية، بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن «لافارج مصر» تصدر منتجاتها إلى العديد من الدول، والتى تضم دولا عربية وأفريقية، مشيرا إلى أنها تورد منتجاتها إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى، وتمتلك نوعيات أسمنت تلبى احتياجات ومواصفات كل المشروعات.

وأشار إلى أن من أولويات شركته لهذا العام التركيز على التصدير، استنادا على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى أدت إلى توسع الشركة فى أسواق القارة السمراء الواعدة.

وكشف عن أن الشركة صدرت منتجاتها إلى كينيا وأوغندا، وجيبوتى واليمن وليبيا، مؤكدا أنها صدرت 880 ألف طن من الكلينكر والأسمنت السائب عام 2017.

وأوضح أن الشركة بدأت التصدير عام 2002 ولكن العام الماضى شهد طفرة بسبب فرق سعر العملة فى الأسواق الخارجية، مما أدى إلى زيادة الفرص التسويقية، ومكننا من منافسة الشركات العالمية فى تلك الأسواق.

وأشار إلى أن الأسمنت ليس سلعة تصديرية، ولكننا اتجهنا إليه للتغلب على زيادة العرض فى السوق المحلية، مشددا على أن الصادرات تواجهه أيضا الكثير من التحديات ومنها ارتفاع أسعار الطاقة المقدمة إلى المصانع، مع زيادة تكلفة النقل الأمر الذى يعوق التوسع فى زيادة الكميات المصدرة، لافتا إلى اعتماد الشركة على تواجد المجموعة فى أكثر من 80 دولة تعمل على تسهيل دخول منتجات الشركة بتلك الدول.

وأكد أنه نظرا للارتفاع الكبير فى سعر الطاقة خلال السنوات الماضية، قامت الشركة بتنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة نسبة الاعتماد على الفحم والطاقة البديلة فى مصنعها بالعين السخنة، مشيرا إلى أن «لافارج مصر» تعتمد بنسبة كبيرة على الفحم، والوقود البديل عالى الجودة، الذى نستخلصه من خلال شركة “جيوسايكل” وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات “لافارج مصر” متخصصة فى تدوير المخلفات الصناعية والزراعية.

وتابع: «نستهدف الوصول إلى الاعتماد على الوقود البديل، كمصدر للطاقة، بنسبة %20، متوقعا حدوث انتعاش نسبى فى مبيعات سوق الأسمنت العام الجارى، نظرا لما يطرح من مشروعات بنية تحتية وطرق ومدن جديدة على نطاق الجمهورية، مما سيؤثر إيجابيا على صناعة البناء خلال الفترة المقبلة لكن سيظل هناك فائض فى العرض بالسوق المحلية، وبالتالى فإن التصدير سيظل من أولوياتنا.

وأضاف “منسي” أن “لافارج مصر” وردت منتجاتها إلى العديد من المشروعات القومية الكبرى، والمشروعات السياحية والصناعية والتجارية.

ولفت إلى أن “لافارج” وردت منتجاتها لخط مترو الأنفاق الثالث، ومشروع أنفاق الإسماعيلية فى قناة السويس وإلي مطارى القاهرة وبرج العرب، إلى جانب محطات كهرباء فى كل من أبو قير والسخنة وبنها، ومدينتى والرحاب وعدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن “لافارج مصر” تقوم حاليا بتوريد الخرسانة إلى مشروع الطريق السريع الجديد الذى يربط القاهرة – السخنة، والطريق المؤدى إلى محاجر ومصانع الأسمنت.

وأضاف أن شركته تمتلك أحد أكبر المصانع فى مصر والعالم، والذى يقوم بإنتاج كل أنواع الأسمنت، وغيره من المنتجات المرتبطة به، ولديها الكثير من المنتجات التى تساعد فى الحفاظ على البيئة والطاقة، وتسمى بمنتجات “البناء الأخضر” أو منتجات البناء المستدام، مثل خرسانات “هيدروسيم” وأسمنت الحجر الجيرى الذى يتم تسويقه تحت العلامة التجارية “سقارة” لاحتوائهما على نسبة كلينكر أقل مع زيادة عمرهما الافتراضى إلى مائة عام فما فوق.

وتابع : لدينا 5 خطوط إنتاج، تنتج 10 ملايين طن، مما يجعل مصنعنا من أكبر مصانع الأسمنت فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

وأكد أن الأسعار تعبر بشكل مباشر عن التكلفة التى زادت بمعدلات كبيرة خلال العامين الماضيين، ومنها تحرير سعر الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، ثم ارتفاع مدخلات الإنتاج من المواد الخام، وقطع الغيار والنقل وتحرير سعر الصرف، وأخيرا ارتفاع المرتبات للمساعدة على كبح التضخم، كل ذلك كان له أثر كبير على سعر الأسمنت.

وأشار إلى أن قرار التعويم ساعد على اتخاذ خطوات إيجابية نحو التصدير، نظرا لأنه جعل أسعارنا أكثر تنافسية مع الشركات الأخرى بالخارج، كما استفادنا من حجم مجموعة “لافارج هولسيم” وتواجدها فى 80 دولة حول العالم، فى إبرام العديد من الاتفاقيات، إلا أنه من ناحية أخرى، أثر قرار التعويم على الشركة سلبيا، نتيجة العديد من العناصر التى تعتمد صناعة الأسمنت عليها ويتم استيرادها من الخارج، وبالأخص تكلفة الطاقة ويتم استيراد الفحم من الخارج بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، وقطع الغيار الخاصة بخطوط الإنتاج وزيادة المرتبات نتيجة للتضخم، وغيرها من العوامل التى أثرت على التكلفة الإنتاجية.

وأكد أن مصر دولة محورية لمجموعة «لافارج العالمية» وإحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وكانت من أول البلاد التى زارها الرئيس التنفيذى للمجموعة، بعد تعيينه العام الماضى، نظرا لأهميتها.

وكشف أن شركته لديها العلامة التجارية “الممتاز” التى تصلح لجميع الأعمال الإنشائية التى تتميز بأدائها العالى، ومتانتها ولدينا منتج “الدوراسيم” الذى يتحمل درجات الحرارة العالية، ونستخدمه بالأخص فى بناء محطات الكهرباء، ولديها منتج “الهيدروسيم بلس” المقاوم للماء، والذى نستخدمه فى بناء أنفاق قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى دعمها المشروعات الضخمة فى قطاعات مختلفة، من خلال وحدة عمل الخرسانة الجاهزة، مضيفا أنها استفادت من خبرتها المحلية والعالمية فى الخرسانة لتقديم أفضل الحلول للمشروعات.