الرئيس التركي يعتزم مواصلة خفض أسعار الفائدة برغم ارتفاع التضخم

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً صريحاً بشأن أسعار الفائدة، إذ أعلن أن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع معدلات التضخم.

قال أردوغان، متحدثاً في أنقرة بعد اجتماع أسبوعيّ لمجلس الوزراء، إن “هذه الحكومة لن ترفع أسعار الفائدة، بل ستواصل خفضها”.

امتدت خسائر الليرة إلى ما يصل إلى 0.9% بعد هذه التصريحات إلى نحو 16.6 أمام الدولار الأمريكي، لتصل نسبة تراجع العملة التركية إلى 19.8% هذا العام، وهو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي ترصدها “بلومبرغ”.

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة القياسي عند 14% منذ ديسمبر، حتى مع تسارع التضخم السنوي إلى 73.5% في مايو.

قال نيك ستادميلر، مدير الأسواق الناشئة في “ميدلي غلوبال أدفايزرز” : “مع وصول أسعار الفائدة إلى نسبة 60% أقل من التضخم، لا أعتقد أنها تُحدِث فرقاً كبيراً إذا كانت 14% أو 10% أو 5%.. تعليقات أردوغان تعزز نقطة مفادها أن صُناع السياسة لن يتنازلوا عن التزامهم أسعار الفائدة المنخفضة”.