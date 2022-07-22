الرئيس التركي يبشر العالم باتفاق بين أوكرانيا وروسيا لتيسير صادرات الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ستكون هناك “أخبار جيدة” بشأن صادرات الحبوب بتوقيع اتفاق مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة اليوم (الجمعة).

اتفاق لتيسير صادرات الحبوب

وقال أردوغان في أثناء مشاركته في حدث في اسطنبول “بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين من روسيا وأوكرانيا، سيتم وضع التوقيعات، وسيتم التغلب على المشكلات المتعلقة بالممر الزراعي”.

وأضاف “بهذه التوقيعات سنقدم أخبارا جيدة للعالم”.

أعلن المكتب الرئاسي التركي في وقت سابق أن أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيحضران مراسم التوقيع، التي ستبدأ في الساعة 4:30 عصرا بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش) في قصر دولما بهجة الرئاسي.

سيسمح الاتفاق باستئناف شحنات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود.

وقد وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى اسطنبول لحضور المراسم، بحسب تقارير صحفية.

وهبطت الطائرة التي تقل الوفد الروسي في مطار اسطنبول في الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (1030 بتوقيت جرينتش) اليوم، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء ((إخلاص)).

وبحسب ما ورد، وصل وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف للتوقيع على الاتفاقية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.