لايف

الرئيس التركي أردوغان يعلن إصابته بمتحور أوميكرون

قال أردوغان:"سنواصل العمل من المنزل. نناشدكم الدعاء لنا".
محمد عبد السند 5:35 م, السبت, 5 فبراير 22 5:35 م, السبت, 5 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إصابته بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حسبما أظهرت نتائج ‬‬الفحوصات الطبية.

وكتب أردوغان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “جاءت نتيجة فحوصات كوفيد-19 التي أجريتها أنا وزوجتي إيجابية بعد ظهور أعراض خفيفة،” وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأضاف أردوغان:”سنستمر في العمل من المنزل. نناشدكم الدعاء لنا”.

اقرأ أيضا  «الإتربى» يتوقع إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير

وألقى أردوغان في وقت سابق يوم السبت كلمة عبر دائرة تلفزيونية خلال مراسم افتتاح طريق وأنفاق في إقليم زونجولداك الواقع على البحر الأسود في شمال البلاد.

إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 390 مليونا و833 ألفا و248 حالة.

اقرأ أيضا  «تحيا مصر»: تقديم الخدمة الطبية لـ 18 ألف مواطن ضمن «نور حياة» خلال يناير

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و724 ألفا و931 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 76.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.9 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 26.3 مليون حالة.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن وممثل يونيسيف يتفقدان أنشطة الوزارة في معرض الكتاب

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ901 ألف و388 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ631 ألفا و265 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 500 ألف و55 وفاة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس ومستقر والعظمى فى القاهرة 18 درجة

عصام عميرة 5:34 م, السبت, 5 فبراير 22

عملية إنقاذ الطفل ريان.. إحضار والديه وسيارة إسعاف ترقبا للحظة الخروج

المال - خاص 5:15 م, السبت, 5 فبراير 22

ضبط سائق بتهمة اختلاس 60 طن سكر مدعم وبيعها بالسوق السوداء

أماني عوض 4:53 م, السبت, 5 فبراير 22

لسرقته.. ضبط المتهمين بقتل سائق «توك توك» في الجيزة

أماني عوض 4:35 م, السبت, 5 فبراير 22

الداخلية: مصرع عنصر إجرامي في تبادل إطلاق نار بسوهاج

أماني عوض 4:21 م, السبت, 5 فبراير 22

ضبط مدير مدرسة استولى على أموال من المصروفات الدراسية بسوهاج

أماني عوض 4:11 م, السبت, 5 فبراير 22