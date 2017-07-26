الرئيس: التردد في اتخاذ القرار خيانة للوطن.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال، أهم عناوين اليوم الأربعاء 26 يوليو.
أخبار مصر
* الرئيس: التردد فى اتخاذ القرار الصحيح خيانة للوطن.
* حديث الصراحة.. الرئيس يجيب عن أسئلة الرأى العام.
* السيسى: يجب أن يعمل الإعلام على حماية مصر من السقوط.
* المؤبد لـ 43 متهما و10 سنوات لـ 9 وبراءة 92 فى أحداث «مجلس الوزراء».
* على غرار مشروع القاهرة الخديوية.. مصر الجديدة تطور عقاراتها القديمة.
* المتحدث العسكرى: مقتل 40 إرهابيا فى المرحلة الرابعة من عملية «حق الشهيد».
* الإفتاء يشيد ببطل التصدى للسيارة المفخخة.
* «الإدارية» تحيل 6 من قيادات الإصلاح الزراعى إلى المحاكمة.
* شيوخ قبائل سيناء يشاركون فى الحوار المجتمعى اليوم.
* النبراوى يطالب بعدم إنشاء كليات هندسية.
* المثلث الذهبى ثانى منطقة اقتصادية فى مصر بعد قناة السويس.
* إسماعيل يرأس اجتماع اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية فى عمان.
* مميش: بحث إقامة منطقة استثمارية إفريقية بقناة السويس.
* 8 جنيهات انخفاضا بأسعار الدواجن خلال شهرين.
* المبيدات «مجهولة المصدر» صداع فى رأس فلاحى دمياط.
* إقبال كبير للحصول على قروض لإحياء مشروع البتلو.
* وزارة الرى تستجيب لحل مشكلة قرية النجيلى.
* احتفالية بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل.
* 38 قضية تحريض ضد مؤسسات الدولة عبر الإنترنت.
* العهد اللبنانى فرصة إيناسيو الأخيرة مع الزمالك فى البطولة العربية الليلة.
الأخبار
* الرئيس: التردد في اتخاذ القرار السليم خيانة في حق الوطن.
* مستشار سابق للأمم المتحدة: «مصر قادرة بناسها».. ولا تخشوا اندثار الصناعات القديمة.
* د. هالة السعيد: الإصلاح حتمي.. والنمو وسيلة وليس هدفاً.
* الجارحي: ٧٠٠ مليار جنيه فاتورة دعم الطاقة خلال ١٤ سنة.
* متحدو الإعاقة: سعداء بمساندة الرئيس.
* الرئيس: مستعدون لدعم إنتاج عمل سينمائي لمواجهة محاولات الهدم.
* هريدي: القاهرة استغلت علاقاتها الدولية للضغط علي تل أبيب.
* الثلاثاء القادم.. بدء التحويلات بجامعة القاهرة باستثناء ٦ كليات.
* «الأمن الوطني» يجهض مخططات استهداف المؤسسات ورجال الجيش والشرطة.
* تصفية 40 تكفيريا وتدمير ٢٠ عربة والتخلص من ٤ عربات مفخخة.
* دول المقاطعة العربية تصر علي فضح النظام القطري ودعمه للإرهاب.
* ١.٣ مليون نسمة في المرحلة الأولي للعلمين.. والاستثمارات ٥ مليارات دولار.
* تجربة طوارئ بمطار القاهرة .. الأحد القادم
* رئيس «العربية للتصنيع» يبحث تعزيز التعاون مع نيجيريا.
* أفريقيا يد واحدة خلف مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو.
* فصول لمحو أمية المترددات علي الوحدات الصحية.
* استمرار الموجة الحارة اليوم وغداً.
* “الطيور المهاجرة” تورط اﻷهلي.