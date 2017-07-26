سيـــاســة

الرئيس: التردد في اتخاذ القرار خيانة للوطن.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال، أهم عناوين اليوم الأربعاء 26 يوليو.أخبار مصر* الرئيس: التردد فى اتخاذ القرار الصحيح خيانة للوطن.* حديث الصراحة.. الرئيس يجيب عن أسئلة الرأى العام.* السيسى: يجب أن يعمل الإعلام على حماية مصر من السقوط.* المؤبد لـ 43 متهما و10 سنوات لـ 9 وبراءة 92 فى أحداث &laq
26 يوليو، 2017 26 يوليو، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال، أهم عناوين اليوم الأربعاء 26 يوليو.

أخبار مصر

* الرئيس: التردد فى اتخاذ القرار الصحيح خيانة للوطن.


* حديث الصراحة.. الرئيس يجيب عن أسئلة الرأى العام.


* السيسى: يجب أن يعمل الإعلام على حماية مصر من السقوط.


* المؤبد لـ 43 متهما و10 سنوات لـ 9 وبراءة 92 فى أحداث «مجلس الوزراء».


* على غرار مشروع القاهرة الخديوية.. مصر الجديدة تطور عقاراتها القديمة.


* المتحدث العسكرى: مقتل 40 إرهابيا فى المرحلة الرابعة من عملية «حق الشهيد».


* الإفتاء يشيد ببطل التصدى للسيارة المفخخة.


* «الإدارية» تحيل 6 من قيادات الإصلاح الزراعى إلى المحاكمة.


* شيوخ قبائل سيناء يشاركون فى الحوار المجتمعى اليوم.


* النبراوى يطالب بعدم إنشاء كليات هندسية.


* المثلث الذهبى ثانى منطقة اقتصادية فى مصر بعد قناة السويس.


* إسماعيل يرأس اجتماع اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية فى عمان.


* مميش: بحث إقامة منطقة استثمارية إفريقية بقناة السويس.


* 8 جنيهات انخفاضا بأسعار الدواجن خلال شهرين.


* المبيدات «مجهولة المصدر» صداع فى رأس فلاحى دمياط.


* إقبال كبير للحصول على قروض لإحياء مشروع البتلو.


* وزارة الرى تستجيب لحل مشكلة قرية النجيلى.


* احتفالية بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل.


* 38 قضية تحريض ضد مؤسسات الدولة عبر الإنترنت.


* العهد اللبنانى فرصة إيناسيو الأخيرة مع الزمالك فى البطولة العربية الليلة.


الأخبار


* الرئيس: التردد في اتخاذ القرار السليم خيانة في حق الوطن.


* مستشار سابق للأمم المتحدة: «مصر قادرة بناسها».. ولا تخشوا اندثار الصناعات القديمة.


* د. هالة السعيد: الإصلاح حتمي.. والنمو وسيلة وليس هدفاً.


* الجارحي: ٧٠٠ مليار جنيه فاتورة دعم الطاقة خلال ١٤ سنة.


* متحدو الإعاقة: سعداء بمساندة الرئيس.


* الرئيس: مستعدون لدعم إنتاج عمل سينمائي لمواجهة محاولات الهدم.


* هريدي: القاهرة استغلت علاقاتها الدولية للضغط علي تل أبيب.


* الثلاثاء القادم.. بدء التحويلات بجامعة القاهرة باستثناء ٦ كليات.


* «الأمن الوطني» يجهض مخططات استهداف المؤسسات ورجال الجيش والشرطة.


* تصفية 40 تكفيريا وتدمير ٢٠ عربة والتخلص من ٤ عربات مفخخة.


* دول المقاطعة العربية تصر علي فضح النظام القطري ودعمه للإرهاب.


* ١.٣ مليون نسمة في المرحلة الأولي للعلمين.. والاستثمارات ٥ مليارات دولار.


* تجربة طوارئ بمطار القاهرة .. الأحد القادم


* رئيس «العربية للتصنيع» يبحث تعزيز التعاون مع نيجيريا.


* أفريقيا يد واحدة خلف مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو.


* فصول لمحو أمية المترددات علي الوحدات الصحية.


* استمرار الموجة الحارة اليوم وغداً.


* “الطيور المهاجرة” تورط اﻷهلي.

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