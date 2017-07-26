الرئيس: التردد في اتخاذ القرار خيانة للوطن.. عناوين اليوم

متابعات:

تقدم بوابة المال، أهم عناوين اليوم الأربعاء 26 يوليو.

أخبار مصر



* الرئيس: التردد فى اتخاذ القرار الصحيح خيانة للوطن.





* حديث الصراحة.. الرئيس يجيب عن أسئلة الرأى العام.





* السيسى: يجب أن يعمل الإعلام على حماية مصر من السقوط.





* المؤبد لـ 43 متهما و10 سنوات لـ 9 وبراءة 92 فى أحداث «مجلس الوزراء».





* على غرار مشروع القاهرة الخديوية.. مصر الجديدة تطور عقاراتها القديمة.





* المتحدث العسكرى: مقتل 40 إرهابيا فى المرحلة الرابعة من عملية «حق الشهيد».





* الإفتاء يشيد ببطل التصدى للسيارة المفخخة.





* «الإدارية» تحيل 6 من قيادات الإصلاح الزراعى إلى المحاكمة.





* شيوخ قبائل سيناء يشاركون فى الحوار المجتمعى اليوم.





* النبراوى يطالب بعدم إنشاء كليات هندسية.





* المثلث الذهبى ثانى منطقة اقتصادية فى مصر بعد قناة السويس.





* إسماعيل يرأس اجتماع اللجنة العليا المصرية ـ الأردنية فى عمان.





* مميش: بحث إقامة منطقة استثمارية إفريقية بقناة السويس.





* 8 جنيهات انخفاضا بأسعار الدواجن خلال شهرين.





* المبيدات «مجهولة المصدر» صداع فى رأس فلاحى دمياط.





* إقبال كبير للحصول على قروض لإحياء مشروع البتلو.





* وزارة الرى تستجيب لحل مشكلة قرية النجيلى.





* احتفالية بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل.





* 38 قضية تحريض ضد مؤسسات الدولة عبر الإنترنت.





* العهد اللبنانى فرصة إيناسيو الأخيرة مع الزمالك فى البطولة العربية الليلة.





الأخبار





* الرئيس: التردد في اتخاذ القرار السليم خيانة في حق الوطن.





* مستشار سابق للأمم المتحدة: «مصر قادرة بناسها».. ولا تخشوا اندثار الصناعات القديمة.





* د. هالة السعيد: الإصلاح حتمي.. والنمو وسيلة وليس هدفاً.





* الجارحي: ٧٠٠ مليار جنيه فاتورة دعم الطاقة خلال ١٤ سنة.





* متحدو الإعاقة: سعداء بمساندة الرئيس.





* الرئيس: مستعدون لدعم إنتاج عمل سينمائي لمواجهة محاولات الهدم.





* هريدي: القاهرة استغلت علاقاتها الدولية للضغط علي تل أبيب.





* الثلاثاء القادم.. بدء التحويلات بجامعة القاهرة باستثناء ٦ كليات.





* «الأمن الوطني» يجهض مخططات استهداف المؤسسات ورجال الجيش والشرطة.





* تصفية 40 تكفيريا وتدمير ٢٠ عربة والتخلص من ٤ عربات مفخخة.





* دول المقاطعة العربية تصر علي فضح النظام القطري ودعمه للإرهاب.





* ١.٣ مليون نسمة في المرحلة الأولي للعلمين.. والاستثمارات ٥ مليارات دولار.





* تجربة طوارئ بمطار القاهرة .. الأحد القادم





* رئيس «العربية للتصنيع» يبحث تعزيز التعاون مع نيجيريا.





* أفريقيا يد واحدة خلف مشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو.





* فصول لمحو أمية المترددات علي الوحدات الصحية.





* استمرار الموجة الحارة اليوم وغداً.





* “الطيور المهاجرة” تورط اﻷهلي.

