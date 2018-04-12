الرئيس البرتغالي: مصر تقود قاطرة التقدم في الشرق الأوسط

أحمد صبرىقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ديسوزا إن بلاده بدأت اليوم منحنى جديداً في علاقتها مع مصر، حيث إن زيارة اليوم تعتبر الأولى لأول رئيس برتغالي منذ 25 عامًا كما أنها الأولى لأول رئيس أجنبي لمصر بعد انتخاب السيسي لفترة ولاية ثانية.وأضاف في مؤتمر صحفي له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقود ق

أحمد صبرى

قال الرئيس البرتغالي مارسيلو ديسوزا إن بلاده بدأت اليوم منحنى جديداً في علاقتها مع مصر، حيث إن زيارة اليوم تعتبر الأولى لأول رئيس برتغالي منذ 25 عامًا كما أنها الأولى لأول رئيس أجنبي لمصر بعد انتخاب السيسي لفترة ولاية ثانية.

وأضاف في مؤتمر صحفي له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقود قاطرة التقدم في الشرق الأوسط، مثمنا دور مصر في إيواء اللاجئين ومكافة الإرهاب.

وتابع ديسوزا: “يمكننا العمل مع مصر في إفريقيا ومجال مواجهة الهجرة غير الشرعية والتعاون في الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد” مشددًا: “لن ننسى دعم مصر لمرشحينا في الأمم المتحدة”.