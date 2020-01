الرئيس الإيراني : إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية خطأ بشري لا يغتفر

اعترف الرئيس الإيراني ، حسن روحاني أن الطائرة الأوكرانية التى سقطت فوق طهران، تم ضربها بصاورخ من الجيش الإيراني، وذلك بعد تحقيقات داخلية وصلت إليها القوات المسلحة، موضحا أن ما حدث مأساة عظمى وخطأ لا يغتفر.

وأضاف الرئيس الإيراني في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: التحقيق الداخلي للقوات المسلحة الإيرانية خلص إلى أن الطائرة الأوكرانية تحطمت بشكل مروع بفعل صواريخ كان سببه خطأ بشري وأدي لوفاة 176 شخصا برئيا.

وأشار إلى أن التحقيقات ستستمر للتعرف والملاحقة القضائية لهذا الخطأ الذي لايغتفر والمأساة العظمى.

وكانت إيران قد أطلقت منذ أيام عدة صواريخ على قواعد أمريكية في العراق ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في نفس الساعة التى سقطت فيها طائرة أوكرانية، حيث نفت في البداية تعرضها للطائرة لكنها اعترفت اليوم لأول مرة بعد إعلان كندا وفرنسا وعدة دول أنها تشك في إسقاط الطائرة بصاورخ. Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأربعاء الماضي، إن ضربات إيران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق لم تصب أي من مواطنيه.

وتابع:” الضربات الإيرانية أسفرت عن حد أدنى من الأضرار.. لم يصب أي أمريكيين جراء ضرباتها”.

وكانت إيران قد قصفت فجر الأربعاء قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق، وقالت إن الضربات أوقعت قتلى بين صفوف الأمريكيين.

لكن ترامب قال إنه: “لا قتلى أمريكيين ولا حتى عراقيين”.

وأضاف ترامب: “تحملت الدول سلوك إيران لوقت أطول من اللازم وهذه الأيام انقضت”.

وأشار إلى أن على إيران التخلي عن طموحاتها النووية وإنهاء الدعم للإرهاب.

وقال إن أمريكا تواصل النظر في خيارات وستفرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران.