الرئيس الإسرائيلي : أردوغان عبر كل الحدود المسموح بها

قال رئيس دولة الإحتلال الإسرائيلي “رؤفين ريفلين” اليوم الخميس، إن الهجوم الذي شنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إسرائيل بسبب قتل المتظاهرين الفلسطينيين كان أمرا سخيفا.

وأضاف “ريفيلين” في كلمته أن العلاقات مع تركيا مهمة ، لكن أردوغان عبر كل الحدود المسموح بها بين الدول التي تتعاون سويا في كل المجالات. علي حد قوله.

وأوضح أنه لا يريد التدخل في الحوار بين تركيا وإسرائيل ، لكنه دعا “أردوغان” لسحب بيانه الذي هاجم فيه جيش الاحتلال.

وجاءت تصريحات “ريفيلين” خلال زيارة له ظهر اليوم، لغلاف غزة بصحبة رئيس المجلس الإقليمي تامير إيدان ، وعضو الكنيست حاييم يلين.

