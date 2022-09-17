الرئيس الأوكراني يوجه رسالة شكر إلى «نايكي» روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث إلى شركة نايكي Nike عملاقة صناعة الملابس والأدوات الرياضية الأمريكية على اتخاذ ما وصفه “بالقرار الصحيح” بالانسحاب من روسيا.

وذكر زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو: “هذا مثال على كيف يمكن للشركات أن تلعب دورًا مهمًا في حماية الإنسانية والحرية”.

وأضاف: “إذا اختارت دولة طريق الإرهاب ، فمن واجب كل شركة تحترم نفسها أن تنأى بنفسها عن مثل هذه الدولة”.

كانت نايكي قد صحرت لوكالة “رويترز” في الـ 23 من يونيو الماضي أنها بصدد الخروج الكامل من روسيا، بعد أن قالت في مارس إنها ستعلق مؤقتًا العمليات في جميع متاجرها المملوكة لشركة نايكي وتديرها في روسيا ردًا على تصرفات موسكو في أوكرانيا.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”.

وانضمت إلى العلامات التجارية الكبرى الأخرى في تأكيد خروجها الكامل من السوق الروسية.

وقامت شركة “سامسونج إليكترونيكس” عملاقة الإليكترونيات الكورية الجنوبية، التي كانت المورد الرئيسي للهواتف إلى روسيا اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2021، بتجميد الشحنات في أوائل شهر مارس الماضي بسبب “التطورات الجيوسياسية الحالية”.

.لكن صحيفة “إزفستيا” الروسية اليومية نقلت هذا الأسبوع عن مصدر مقرب من الشركة قوله إن المبيعات قد تُستأنف في أكتوبر المقبل، مع تزويد تجار التجزئة بالمعدات واستئناف متجرها الرسمي عبر الإنترنت.