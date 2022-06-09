الرئيس الأوكراني يحذر من موت الملايين جوعا بسبب حصار روسيا للموانئ

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس من أن الملايين قد يموتون جوعا بسبب حصار روسيا لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وحذر زيلينسكي في بيان بثه التلفزيون من أن العالم على شفا “أزمة غذاء مروعة” مع عدم قدرة أوكرانيا على تصدير كميات كبيرة من القمح والذرة والنفط ومنتجات أخرى كانت “تقوم بدور داعم لاستقرار الأسواق العالمية”.

وأضاف زيلينسكي: “هذا يعني، للأسف، أنه قد يكون هناك نقص فعلي في المنتجات في عشرات من دول العالم. قد يتضور ملايين الناس جوعا إذا استمر الحصار الروسي في البحر الأسود”.

واستولت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني في الحرب المستمرة منذ نحو 15 أسبوعا وتسيطر سفنها الحربية على البحر الأسود وبحر أزوف مما يعطل صادرات أوكرانيا الزراعية ويدفع أسعار الحبوب للارتفاع.

وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو باستخدام إمدادات الغذاء كسلاح. وتقول روسيا إن الألغام الأوكرانية المزروعة في البحر والعقوبات الدولية المفروضة عليها هي السبب في تعطيل الصادرات.

وقال زيلينسكي ملقيا اللوم على روسيا في الحصار :”في حين نتطلع إلى سبل لحماية الحرية هناك شخص آخر يدمرها. شخص آخر يواصل ابتزاز العالم بالجوع”.

وكانت أوكرانيا تصدر ما يصل إلى ستة ملايين طن من الحبوب شهريا قبل الغزو الروسي لها يوم 24 فبراير شباط والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة.

وتراجعت الكميات منذ ذلك الحين لنحو مليون طن بعد أن أُجبرت أوكرانيا، التي كانت عادة ما تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية، على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.