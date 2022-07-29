الرئيس الأوكراني: مستعدون لشحن الحبوب وننتظر إشارة البدء لتصدير الشحنات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الشحنات، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وقال بيان صادر عن مكتب زيلينسكي إن الرئيس زار ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود، والذي تحاصره روسيا، للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تم توقيعه في تركيا الأسبوع الماضي.

ونقل مكتب زيلينسكي عنه قوله: “جانبنا مستعد تماما.. أرسلنا كل الإشارات إلى شريكينا الأمم المتحدة وتركيا، وجيشنا يضمن الوضع الأمني”.

وأضاف، “وزير البنية التحتية على اتصال مباشر مع الجانب التركي والأمم المتحدة. ننتظر إشارة منهم بأن بمقدرنا البدء”.

اتفاق روسي-أوكراني

توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق يسمح لسفن الشحن بنقل القمح من الموانئ الأوكرانية إلى بقية دول العالم.

وقال مسئولو الأمم المتحدة إن استئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود قد يستأنف في غضون أسابيع بموجب الاتفاق.

وكان الحصار الذي تفرضه روسيا على تلك الموانئ قد تسبب بارتفاع أسعار السلع الغذائية وبحدوث نقص في بعض الدول التي تعد الأفقر في العالم.

جدير بالذكر أن كمية القمح المعد للتصدير والعالقة في أوكرانيا حوالي 20 مليون طن.