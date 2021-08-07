الرئيس الأندونيسي : الإغلاقات ضرورية لمواجهة كورونا

القيود الحالية المفروضة على التنقل في اندونيسيا تمتد حتى 9 أغسطس

قال الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو إن الإغلاقات ضرورية لمواجهة كورونا وإن عدوى فيروس كورونا بدأت في الصعود خارج جزر جافا-بالي ذات الكثافة السكانية المرتفعة وإن فرض قيود لمنع تفشي العدوى صار أمرا ضروريا.

الإغلاقات ضرورية في أندونيسيا

ونقلن وكالة رويترز عن الرئيس قوله :” ينبغي الحد من حركة الناس لمدة أسبوعين على أقل تقدير.”

وأضاف أن الحالات تتزايد في مقاطعات مثل سوماطرة الغربية، لكنه لم يحدد موعد ومكان فرض هذه القيود.

القيود الحالية المفروضة على التنقل في اندونيسيا تمتد حتى 9 أغسطس.

وفي مطلع يوليو الماضي، قررت أندونيسيا توسيع نطاق القيود المفروضة على المستوى الوطني لمواجهة أقوى موجة من انتشار كوفيد-19 فيما حذرت الحكومة من أن الأسوأ آت.

وتم تطبيق الاجراءات الجديدة على عشرات المدن وتمتد من جزيرة سومطرة في غرب البلاد الى أقصى الشرق في بابوا فيما تنتشر المتحورة دلتا في الارخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا.

وقال الوزير ارلانغا هارتارتو في ذلك الوقت إن “الإصابات ترتفع أيضا في مناطق أخرى ويجب أن نولي انتباها لقدرات المستشفيات” هناك مضيفا أن “الحكومة قررت توسيع القيود” حتى 20 يوليو.

و سجّلت إندونيسيا حصيلة يومية قياسية للوفيات بكوفيد بلغت 728 حالة فيما ترزح المستشفيات تحت وطأة موجة الوباء الأكثر فتكا.

وتلقت جاكرتا حوالى 10 آلاف جهاز مكثّف للأكسجين من سنغافورة. وتواصلت السلطات مع دول بينها الصين للحصول على المساعدة.

وطلبت السلطات الإندونيسية أيضا إرسال كل كميات الاكسجين المتوافرة إلى المستشفيات التي تعج بمرضى كوفيد. وطلب من منتجي الاكسجين تحويل مخزونهم إلى القطاع الخاص.