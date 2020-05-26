الرئيس الأمريكي يلوح باتخاذ إجراءات تجاه الصين الأسبوع الجاري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات.

وردا على أسئلة الصحفيين حول ما إذا سيفرض عقوبات على الصين بسبب هونغ كونغ، قال ترامب: “نحن نقوم بشيء ما الآن، وأعتقد أنكم ستعتبرون ذلك مثيرا جدا للاهتمام، لكنني لن أتحدث عن ذلك اليوم”.

وأضاف أن “هناك شيئ ستسمعون عنه قبل نهاية الأسبوع، وأعتقد أن هذا سيكون قويا جدا”.

يذكر أن الصين تسعى لفرض قوانين الأمن القومي السارية في البلاد على مدينة هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، الأمر الذي أزعج واشنطن، حسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين.