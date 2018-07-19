الرئيس الأمريكي يشكر نوفارتس للأدوية على عدم رفع أسعارها

أحمد صبرىقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لشركة نوفارتس السويسرية لموافقتها على وقف زيادات أسعار الأدوية، التى كانت تنوى إجراؤها العام الحالى.وأضاف ترامب، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "شكراً لنوفارتس لعدم رفع أسعاركم على أدوية الوصفات الطبية مثلما فعلت فايزر، نحن نعمل

أحمد صبرى

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر لشركة نوفارتس السويسرية لموافقتها على وقف زيادات أسعار الأدوية، التى كانت تنوى إجراؤها العام الحالى.

وأضاف ترامب، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “شكراً لنوفارتس لعدم رفع أسعاركم على أدوية الوصفات الطبية مثلما فعلت فايزر، نحن نعمل على الدفع بشكل كبير فى الوقت الحالى لتقليل الأسعار، وربما ذلك بشكل حالى لأدوية الوصفات”.

كان ترامب قد مارس ضغوطًا كبيرة بعد تحريك فايزر لأدويتها مما أجبرها على ثبات أسعارها، وأجبر كبار الشركات على ثبات أسعارها.