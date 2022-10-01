الرئيس الأمريكي : لا نخشى التهديدات الروسية المتهورة

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا، من أن بلاده لن تخاف من التهديدات المتهورة، بعدما أعلن بوتين ضم 4 مناطق من أوكرانيا إلى بلاده، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”.

وبدا أن بوتين يعلن تهديدا مبطنا، باستخدام الأسلحة النووية، للدفاع عن المناطق الجديدة.

وقال بوتين إن هذه المناطق، ستكون جزءا من روسيا “إلى الأبد”.

من جانبه قال ينس ستولتنبيرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، “الناتو”، إن ضم روسيا، هذه المناطق، يعد أكبر تصعيد، من جانب موسكو، منذ بداية الحرب.

وفي كلمة متلفزة، قال بوتين، إن السكان في خيرسون، وزابوريزهيا، ولوهانسك، ودونبتسك، قد صوتوا “للانضمام إلى أهلهم في الوطن الأم”.

وكان بوتين يشير للاستفتاء، المزعوم الذي أجري في الأيام الماضية، لكن أوكرانيا، وحلفاءها الغربيين، يستنكرون هذا الإجراء، ويعتبرونه نوعا من العار.

وجاء أغلب ما في الخطاب الأخير لبوتين، موجها للغرب.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة، “خلقت سابقة” باستخدام السلاح النووي، ضد اليابان، في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو الكلام الذي اعتبره الغرب تهديدا قويا.

وكان بوتين قد أكد الأسبوع الماضي، أن بلاده لديها “العديد من أنواع أسلحة الدمار الشامل”، مضيفا، “سوف نستخدم كل الأسلحة المتاحة لدينا، وأنا لا أخادع”.

وأكدت الحكومة الروسية، أن أي هجوم على الأراضي المنضمة حديثا، سينظر إليه على أنه هجوم على الأراضي الروسية، وهو ما يعني تصعيدا حربيا.

من جانبه قال بايدن، عن تصريحات نظيرة الروسي، بوتين “بالكلمات المتهورة، والتهديدات” مضيفا، أن بوتين “لن يخيفنا”.