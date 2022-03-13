الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

كتب أوباما عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة " تويتر": "كنت أعاني من حكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك".

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الأحد إصابته بفيروس كورونا المستجدة “كوفيد-19” بعدما خضع للفحصوصات الطبية المعمول بها في هذا الخصوص، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وكتب أوباما عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة ” تويتر”: “كنت أعاني من حكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك”.

وأضاف أوباما: “ميشيل وأنا ممتنون لتلقي التطعيم والجرعة المعززة، وقد جاءت نتيجة اختبارها سلبية”.

إصابات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 456.8 مليون حالة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 10.68 مليار.

ووصل إجمالي الإصابات وصل إلى 456 مليونا و 785 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 40 ألف وفاة، كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و 680 مليون جرعة.

في إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و120 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و119 ألفًا و763 حالة، والوفيات إلى 138 ألفًا و831 حالة.

وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 174 ألفًا و163 حالة والوفيات إلى 297 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 254 ألفًا و945 حالة والوفيات إلى 3142 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1575 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و72 ألفًا و430 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 15 ألفًا و321 حالة وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 124 حالة وفاة؛ ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و670 ألفًا و177 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 57 ألفًا و 441 حالة وفاة.

وفي الدانمارك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و 718 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 52 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و 803 آلاف و138 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 5 آلاف و 128حالة وفاة.

وفي هولندا، سجلت وزارة الصحة 60 ألفًا و43 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و115 ألفًا و857 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 21 ألفًا و699 وفاة.

وفي اليونان، رصدت سلطات الصحة 39 حالة وفاة، و19 ألفًا وحالتي إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 26 ألفًا و513 حالة، والإصابات مليوني و623 ألفًا و628 إصابة.