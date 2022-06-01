الرئيس الأمريكى يتعهد بالسماح للبنك الفيدرالي بمحاربة التضخم

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك الفيدرالى) جيروم باول، أمس الثلاثاء، لمناقشة تضخم تاريخي يستنزف القدرة الشرائية للأميركيين، أن لدى باول مطلق الحرية للعمل بمعزل عن التدخل السياسي.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، بريان ديسي، بعد الاجتماع، إن الرئيس أكد لرئيس مجلس الاحتياطي باول أثناء الاجتماع أنه دأب على التأكيد، بما في ذلك اليوم، على أنه يحترم استقلال مجلس الاحتياطي”، واصفا ديسي الاجتماع بأنه كان “بناء جدا”.

وتعامل بايدن مع باول يتناقض بشكل حاد مع نهج الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي دأب على توجيه انتقادات شديدة لباول بسبب قرارات مجلس الاحتياطي المتعلقة بأسعار الفائدة، بل وهدد بإقالته.