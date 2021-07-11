الرئيس الأسد يصدر مرسومين برفع رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين

المرسوم رقم 19 للعام 2021 أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسومين تشريعيين برفع رواتب العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وجاء في تقرير لوكالة الأنباء السورية “سانا”، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس بشار الأسد، أصدر المرسوم رقم 19 للعام 2021 أضاف زيادة بنسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح /71515/ ليرة سورية شهرياً.

كما أصدر المرسوم رقم 20 للعام 2021 منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة وقدرها 40% من المعاش التقاعدي، ويستفيد من الزيادة المذكورة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

تفاصيل المرسومين على الرابطين:

http://www.sana.sy/?p=1429481

http://www.sana.sy/?p=1429475

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