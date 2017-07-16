الرئيس: إجراءات مكثفة للسيطرة على الأسعار.. عناوين اليوم

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد 16 يوليو.
أخبار مصر
– الموجة الحارة تنتهى اليوم
– إغلاق شركة «أبسوس» لمخالفتها قواعد السلامة والصحة المهنية
– «صندوق النقد» يشيد بإجراءات الحكومة لكبح التضخم
الأهرام
– الرئيس: إجراءات مكثفة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع
– السيسى يعزى الملك سلمان فى وفاة شقيقه
– رئيس الوزراء : لا مساس بسعر رغيف الخبز وتحسن تدريجى فى الخدمات المقدمة للمواطنين
– الموجة الحارة تنتهى اليوم
– وزير التعليم العالى يعلن اليوم الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق الأولى
– البحث العلمي: لم نرصد قرش «الماكو» بالعين السخنة
– انشاء أول مركز متخصص لعلاج الأورام بالتأمين الصحى
– أمن القاهرة : تحديد هويه منفذى السطو المسلح على شركة صرافة وسط البلد
الأخبار
– اصدار ٧٫٢ مليون كارت البنزين’
– «صندوق النقد» يشيد بإجراءات الحكومة لكبح التضخم
– تحديد الأسعار النهائية لرحلات الحج الأسبوع القادم
– إغلاق شركة «أبسوس» لمخالفتها قواعد السلامة والصحة المهنية
– إلغاء تصاريح «خطابة» المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية
– سفر وزير التعليم العالي يؤجل إعلان الحد الأدني للمرحلة الأولي
الجمهورية
– الرئيس يطالب الحكومة بالسيطرة علي الاسعار
– قيادي بالتنظيم السري للإخوان: قطر تتستر وراء الأعمال الخيرية وفتاوي القرضاوي “الدموية” لدعم الإرهاب
– أوائل الثانوية العامة في ضيافة “الجمهورية”.. غداً
– الداخلية: تصفية 6 إرهابيين بالجيزة والإسماعيلية
– الخبراء: مصر لن تتأثر بانهيار جبل الجليد
– وزير البترول لــ “الجمهورية”: 33 مليار دولار استثمارات الشركات الأجنبية
– استراليا تحارب الإرهاب.. علي منصة “فيس بوك” و”واتس آب”