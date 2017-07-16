سيـــاســة

الرئيس: إجراءات مكثفة للسيطرة على الأسعار.. عناوين اليوم

متابعات:تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد 16 يوليو.أخبار مصر– الموجة الحارة تنتهى اليوم– إغلاق شركة «أبسوس» لمخالفتها قواعد السلامة والصحة المهنية – «صندوق النقد» يشيد بإجراءات الحكومة لكبح التضخم الأهرام– ال
16 يوليو، 2017 16 يوليو، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم الأحد 16 يوليو.

أخبار مصر

– الموجة الحارة تنتهى اليوم

– إغلاق شركة «أبسوس» لمخالفتها قواعد السلامة والصحة المهنية
– «صندوق النقد» يشيد بإجراءات الحكومة لكبح التضخم

 الأهرام

– الرئيس: إجراءات مكثفة للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع

– السيسى يعزى الملك سلمان فى وفاة شقيقه

– رئيس الوزراء : لا مساس بسعر رغيف الخبز وتحسن تدريجى فى الخدمات المقدمة للمواطنين

– الموجة الحارة تنتهى اليوم

– وزير التعليم العالى يعلن اليوم الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق الأولى

– البحث العلمي: لم نرصد قرش «الماكو» بالعين السخنة

– انشاء أول مركز متخصص لعلاج الأورام بالتأمين الصحى

– أمن القاهرة : تحديد هويه منفذى السطو المسلح على شركة صرافة وسط البلد‬

 
الأخبار

– اصدار ٧٫٢ مليون كارت البنزين’

– «صندوق النقد» يشيد بإجراءات الحكومة لكبح التضخم

– تحديد الأسعار النهائية لرحلات الحج الأسبوع القادم

– إغلاق شركة «أبسوس» لمخالفتها قواعد السلامة والصحة المهنية

– إلغاء تصاريح «خطابة» المتعاطفين مع الجماعات الإرهابية

– سفر وزير التعليم العالي يؤجل إعلان الحد الأدني للمرحلة الأولي

 
الجمهورية

– الرئيس يطالب الحكومة بالسيطرة علي الاسعار

– قيادي بالتنظيم السري للإخوان: قطر تتستر وراء الأعمال الخيرية وفتاوي القرضاوي “الدموية” لدعم الإرهاب

– أوائل الثانوية العامة في ضيافة “الجمهورية”.. غداً

– الداخلية: تصفية 6 إرهابيين بالجيزة والإسماعيلية

– الخبراء: مصر لن تتأثر بانهيار جبل الجليد

– وزير البترول لــ “الجمهورية”: 33 مليار دولار استثمارات الشركات الأجنبية

– استراليا تحارب الإرهاب.. علي منصة “فيس بوك” و”واتس آب” 

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