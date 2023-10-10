الرئيسي EGX30 الأعلى ارتفاعًا بين مؤشرات البورصات العربية في سبتمبر 2023 (جراف)

تصدر EGX30 المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قائمة الأعلى ارتفاعًا خلال شهر سبتمبر الماضي بعدما صعد بنحو 6.89%.

وكشف صندوق النقد العربي عن أن البورصة المصرية تصدرت بسبب تحسن نشاط التداول في قطاعات التجارة والمواد الأساسية والعقارات والأغذية مما عزز السوق ورفع من مستويات السيولة.

وصعدت 6 بورصات بسبب ارتفاع مؤشرات الطاقة والتأمين والنقل وتحسن نشاط الاستثمار الأجنبي الفردي والمؤسسي.

وأوضح أن 8 بورصات عربية شهدت انخفاضًا في مؤشراتها نتيجة تراجع مؤشرات قطاعات العقارات والاتصالات والبنوك والمواد الأساسية.

EGX30 الأعلى بين البورصات العربية بـ 6.89%

واعتلى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قائمة الأكثر ارتفاعًا بين مؤشرات بعدما صعد 6.895 إلى 20174 نقطة بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 18873 نقطة في أغسطس.

وحل مؤشر سوق العراق للأوراق المالية ISX60 في المرتبة الثانية بنسبة 3.18% ليصعد إلى 835 نقطة.

وحصد مؤشر دبي المالي DFMGI المرتبة الثالثة بمعدل 1.98% ليرتفع إلى 4163 نقطة.

وحصل مؤشر دمشق للأوراق المالية DWX المرتبة الرابعة بـ 1.67% إلى 56314 نقطة.

وفي الخامسة، جاء مؤشر بورصة قطر QE بنسبة 0.56% إلى 10251 نقطة يليه عمان ASE100 بـ 0.22% إلى 2414 نقطة.

مخاوف من رفع الفائدة مجددًا

وكشف صندوق النقد العربي عن أن مؤشرات الأسواق العربية شهدت أداءًا متباينًا غلب عليه التراجع في سبتمبر تماشيًا مع الأسواق المالية العالمية خاصة الأمريكية وغالبية البورصات الأوروبية والناشئة.

وأوضح النقد العربي أن الهبوط في غالبية الأسواق كان بسبب ارتفاع منحنى العائد وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي باحتمالية رفع الفائدة مجددًا.

وتابع أن غالبية الأسواق العربية المنتمية للدول المصدرة للنفط لم تستجب لمكاسب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط على خلفية تخفيض الإنتاج.

ولفت إلى أن البورصات العربية واصلت مساعيها الشهر الماضي نحو توسعة قاعدة الأسواق الرئيسية وبروصات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات الإدارج الجديدة التي ساهمت في رفع مستويات السيولة.