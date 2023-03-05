«الرئيسي خلال أيام» .. "التموين": 455 معرض وشادر أهلا رمضان حتى الآن بالمحافظات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن معرض “أهلا رمضان” الرئيسي سيتم افتتاحه ‏خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به.

وقال المصيلحي خلال لقائه مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل التجارية والتجار والشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، إن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.

وأضاف المصيلحي في بيان اليوم، أن إنشاء ‏المعرض يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت ‏رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف أن الدولة اتخذت العديد ‏من الإجراءات لسرعة إنهاء الإفراجات الجمركية، مشيراً إلى أن ‏الإفراج الجمركي للسلع خاصة الاستراتيجية لها الأولوية.

وأكد المصيلحي أن عدد المعارض وصل إلى 455 معرضا ‏منتشرة بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات المتنقلة ‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى ‏‏30%.

وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال ‏بأن أسعار السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها، بها نسب تخفيضات كبيرة.

‏وأشار إلى وجود 250 سيارة تُسير يومياً بالقرى والنجوع للوصول ‏إلى المواطنين بها بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، ‏مضيفاً أن السلع المعروضة بتلك المعارض بجودة عالية، ويتم ‏مراقبتها تموينياً.

وأكد كمال أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن المعرض ‏سيشهد تخفيضات كبيرة للسلع قد تتخطى النسب المعلن عنها.