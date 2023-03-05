«الرئيسي خلال أيام» .. "التموين": 455 معرض وشادر أهلا رمضان حتى الآن بالمحافظات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض “أهلا رمضان” الرئيسي سيتم افتتاحه خلال أيام بعد استكمال أعمال التجهيزات وضخ السلع به.
وقال المصيلحي خلال لقائه مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.
وأضاف المصيلحي في بيان اليوم، أن إنشاء المعرض يأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لسرعة إنهاء الإفراجات الجمركية، مشيراً إلى أن الإفراج الجمركي للسلع خاصة الاستراتيجية لها الأولوية.
وأكد المصيلحي أن عدد المعارض وصل إلى 455 معرضا منتشرة بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 30%.
وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال بأن أسعار السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها، بها نسب تخفيضات كبيرة.
وأشار إلى وجود 250 سيارة تُسير يومياً بالقرى والنجوع للوصول إلى المواطنين بها بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، مضيفاً أن السلع المعروضة بتلك المعارض بجودة عالية، ويتم مراقبتها تموينياً.
وأكد كمال أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة للسلع قد تتخطى النسب المعلن عنها.