الرئاسة والأحزاب في وداع السلطان قابوس .. حداد 3 أيام وإشادة بالزعيم المخلص

تولي قابوس حكم سلطنة عمان في شهر يوليو 1970 وكان عمره 30 عاما، وظل حاكما لها حتى وافقته المنية عن عمر يناهز ال 80 عاما

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في مصر لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الذي وافته المنية اليوم، وسط إشادات بالراحل ووصفه بالزعيم المخلص من أحزاب مصرية.

رئاسة الجمهورية تصدر بيانا لنعي السلطان قابوس

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، مؤكدة أن “الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وجاء نص البيان:

“فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة .

ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس- رحمه الله- مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور .

إن الرئيس عبد الفتاح السيسى- إذ ينعى لمصر والأمة العربية- أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء ما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد – سبحانه وتعالى- خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار .

الحركة الوطنية : قابوس أفني عمره في خدمة قضايا وطنه والامة العربية

كما نعت العديد من الأحزاب المصرية السلطان قابوس، حيث نعاه حزب الحركة الوطنية المصرية، مؤكدا أنه أفنى عمره في خدمة قضايا وطنه والأمة العربية والإسلامية، على مدار نصف قرن

و أعرب اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، عن خالص العزاء وصادق المواساة إلى سلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا .

وأكد اللواء رؤوف على أن جهود فقيد الأمة العربية والإسلامية يشهد بها القاصي والداني، سواء على المستوى الدولى أو الإقليمي إذ نجح في تحقيق نهضة شاملة داخل سلطنة عمان الشقيقة على مدار 50 عاما منذ أن تقلّد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1970 .

وأضاف رؤوف أن الأمة العربية فقدت زعيماً من أبرز الرجال المخلصين الذي بذل كل جهد ليحقق نهضة ورخاء لبلاده وخدمة أمته، وسخر حياته للدفاع عن قضايا بلادة والجوار بكل صدق وإخلاص محبة، فقد كان أحد القادة الحكماء بالمنطقة وفقدانه خسارة فادحة في وقت حالك من مؤامرات على المنطقة بأثرها، ولا يمكن نسيان مواقفه من أخوة وتعاونه مع بلدان المنطقة ومنها مصر التي يشهد لها التاريخ.

المصريين الأحرار : الأمة العربية فقدت زعيمًا من أبرز الرجال المخلصين

كما أوضح الدكتور عصام خليل، رئيس حزب ” المصريين الأحرار ” أن السلطان قابوس توفي بعد خدمة وطنه على مدار نصف قرن من الزمان.

و أضاف خليل أن الأمة العربية فقدت زعيمًا من أبرز الرجال المخلصين، الذي بذل كل جهد ليحقق نهضة ورخاء لبلاده وخدمة أمته، وسخّر حياته للدفاع عن قضايا بلاده والجوار بكل صدق وإخلاص ومحبة.

وأكد رئيس حزب ” المصريين الأحرار ” على أن السلطان قابوس كان أحد القادة الحكماء بالمنطقة، وفقدانه خسارة فادحة في وقت حالك نعاني فيه من مؤامرات على المنطقة بأثرها، ولا يمكن نسيان ما اتسم به من أخوة وتعاون مع بلدان المنطقة، ومنها مصر التي يشهد لها التاريخ.

وقال: “إننا نعرب عن بالغ تعازينا للشعب العماني الشقيق، ولأسرة السلطان، في رحيل قطب عربي أصيل، تاركًا إرثا زاخرا بالمحبة والسلام” داعيا الله أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما فعله لأجل شعبه وأمته، وأن يحفظ الله سلطنة عمان من كل شر لتواصل مسيرتها للازدهار” .

حزب المصريين: قابوس قائد عربي مخلص

كما أعلن الدكتور حسين أبو العطا ، رئيس حزب المصريين ( مصر الثورة سابقا ) ، عن عميق حزنه لفقدان الأمة العربية سلطان عمان، مؤكدا أنه قائد عربي مخلص.

أضاف أبو العطا أن السلطان قابوس رجل عربي مخلص قضى عمرة في صالح شعب عمان، وحول عمان من بلد صاحبه اقتصاد ضعيف إلى دولة تعيش في رخاء اقتصادي وقدم العديد لشعبه .

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن السلطان قابوس ولد في 18 نوفمبر 1940 في صلالة في الجنوب حيث تابع تعليمه المدرسي، إلى أن التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وهو في العشرين من عمره، لافتا إلى أنه كان شخصية قوية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مؤثره في محيطها العربي.

وتقدم رئيس الحزب بالعزاء للشعب العماني الشقيق في فقيدهم، قائلا “ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره نتقدم، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الشعب العماني في وفاه السلطان قابوس، متمنيا من الله تغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ”