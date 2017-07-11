الرئاسة: مصر ملتزمة بكشف ملابسات مقتل ريجيني

خالد بدر الدينأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماعه بوفد من البرلمان الإيطالي في القاهرة، التزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة العام الماضي، وتقديم قتلته إلى العدالة.وأضافت الرئاسة المصرية اليوم،الثلاثاء، في بيان لها، أن اجتماع السيسي



خالد بدر الدين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماعه بوفد من البرلمان الإيطالي في القاهرة، التزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة العام الماضي، وتقديم قتلته إلى العدالة.

وأضافت الرئاسة المصرية اليوم،الثلاثاء، في بيان لها، أن اجتماع السيسي بالوفد الإيطالي، والذي يترأسه نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، ويضم في عضويته ماوريتسيو جاسباري نائب رئيس مجلس الشيوخ، استعرض مجمل تطورات قضية ريجيني.

وذكرت وكالة رويترز أن آخر مرة مشاهدة للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان يجري بحثا للدراسات العليا حول النقابات العمالية في مصر، كان يوم 25 يناير من العام الماضي، ثم تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع على مشارف القاهرة يوم الثالث من فبراير 2016.

ورفضت مصر مزاعم من جانب جماعات لحقوق الإنسان تشير إلى احتمال تورط أجهزة أمنية في مقتل الباحث الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما، لكن إيطاليا اشتكت من بطء وتيرة التحقيقات وأقدمت العام الماضي على سحب سفيرها من القاهرة.

وأضافت الرئاسة المصرية في بيانها: “وأكد الرئيس أهمية مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين، منوها في هذا الإطار إلى التزام مصر الكامل بالعمل على كشف ملابسات هذه الواقعة واستجلاء حقيقتها سعيا للتوصل إلى مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.”