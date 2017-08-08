الرئاسة: عجز الموازنة انخفض إلى 10.9%

خالد بدر الدين أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضى بالمقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة. وأكدت الرئاسة أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1% في السنة المالي

خالد بدر الدين

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن العجز الكلي للموازنة انخفض إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضى بالمقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة.

وأكدت الرئاسة أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.1% في السنة المالية 2016-2017 مع ارتفاع النمو في الربع الأخير من السنة إلى 4.9%، وأن السنة المالية الماضية شهدت زيادة كبيرة في شراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة لتصل إلى 13 مليار دولار في نهاية يونيو من هذا العام بالمقارنة مع مليار دولار في بداية السنة الحالية.

وذكرت وكالة رويترز أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال العام الماضي إن اقتصاد مصر نما 4.3% في السنة المالية 2015-2016، وبلغ النمو 4.5 % في الربع الأخير من 2015-2016.