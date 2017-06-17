الرئاسة تنفي ما رددته مواقع فلسطينية حول اتفاق بين حماس ودحلان

قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، نفى التصريحات التي نسبتها له عدد من المواقع الإخبارية الفلسطينية بشأن إبرام اتفاق بين حركة حماس والقيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان، برعاية مصرية.

وأضاف عبدالحميد، خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، على قناة «TEN»، أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أنه لم يدل بتلك التصريحات على الإطلاق، وأن ما أثير عار تماما عن الصحة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية الفلسطينية، نشرت تصريحات مغلوطة نسبتها للسفير علاء يوسف بشأن مزاعم تتعلق برعاية مصر لإتفاق بين حركة حماس وتيار دحلان لإدارة قطاع غزة بعيدا عن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.