الرئاسة: اللجان الإلكترونية على السوشيال هدفها إحباط المصريين

أحمد صبرىقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحرب التى تخوضها القوات المسلحة فى سيناء هى من نوع الجيل الرابع، وتحتاج لوقت أطول، وذلك لأنها أصعب من الحروب النظامية.وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن اللجان الإلكترونية منتشرة على ا

أحمد صبرى

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحرب التى تخوضها القوات المسلحة فى سيناء هى من نوع الجيل الرابع، وتحتاج لوقت أطول، وذلك لأنها أصعب من الحروب النظامية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أن اللجان الإلكترونية منتشرة على السوشيال ميديا هدفها خلق حالة إحباط بين المصريين، متابعا: نحن فى حالة حرب تشمل نشر الشائعات وكسر الروح المعنوية والرئيس يعلم ذلك.

وأكد أن الرئيس طالب الجيش بإنهاء الحرب فى سيناء خلال 3 أشهر، ويعلم ما يقوله جيدا، مشيرا إلى أن الحرب فى سيناء هي فى مثلث صغير فى الشمال وليس فى كل سيناء.