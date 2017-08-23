الرئاسة: السيسي يجتمع بوفد أمريكي اليوم

خالد بدر الدين:أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجتمع اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وذكرت وكالة رويترز أنه لم يتضح ما إذا كان الاجتماع مع الرئيس السيسى كان مقررا من قبل أم تم ترتيبه بعد إلغاء مقابلة كوشنر مع وز

خالد بدر الدين:







أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيجتمع اليوم الأربعاء، مع وفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.







وذكرت وكالة رويترز أنه لم يتضح ما إذا كان الاجتماع مع الرئيس السيسى كان مقررا من قبل أم تم ترتيبه بعد إلغاء مقابلة كوشنر مع وزير الخارجية المصرى.







وألغي اجتماع كان مقررا عقده اليوم بين كوشنر زوج ابنة الرئيس الأمريكى ووزير الخارجية المصري سامح شكري بعد قليل من بيان أصدرته الخارجية المصرية عبر عن الأسف لخفض المساعدات الأمريكية لمصر بملايين الدولارات.







وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان “تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر ووصفت الإجراء بأنه سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين”.







وأضاف البيان أن الإجراء “يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، وإن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات “من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين”.

