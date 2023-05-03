الرئاسة الأوكرانية تنفي تورطها في الهجوم علي الكرملين..وتحذر من رد فعل روسي متطرف

نفت الرئاسة الأوكرانية تورطها في الهجوم على الكرملين الذي لم يسفر عن إصابة الرئيس بوتين بأذى محذرة من أنه قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف.

وقال مستشار وزير خارجية أوكرانيا يفهين ميكتنكو إنه لا دليل على إطلاق كييف للمسيرات على الكرملين.

وكانت موسكو قد اتهمت أوكرانيا بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر طائرات مسيرة استهدفت الكرملين الثلاثاء.

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان الأربعاء، أن الجيش اتخذ إجراءات فورية بمساعدة الخدمات الخاصة وفي الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، إلى أن تم إيقاف المركبات عن العمل.

الهجوم على الكرملين

وأضاف أنها سقطت أرضاً وتناثرت شظاياها، في حين لم تقع ضحايا ولا أضرار مادية.

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأذى في الهجوم الأوكراني، مشددا على أن جدول أعمال بوتين لم يتغير، بل سيبقى مستمرا كالمعتاد.

كذلك أشار إلى أن الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا.

ووصف تصرفات نظام كييف بأنها محاولة لاغتيال رئيس روسيا، الذي لم يم يكن أصلا في مبنى الرئاسة أثناء الهجوم.

وأعلنت الرئاسة احتفاظها بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا، وفق البيان.

يشار إلى أن الكرملين كان نشر صورا للرئيس الروسي وهو على رأس عمله في مقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

كما أعلن منع طيران المسيرات فوق العاصمة بعد محاولة الهجوم الأوكرانية على مبنى الرئاسة.