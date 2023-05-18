«الرئاسة»: كلمة السيسي أمام قمة جدة تؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيؤكد في كلمته أمام القمة العربية الـ 32 في جدة غدا الجمعة علي أن جوهر الخروج من الأزمات التي تعاني منها المنطقة هو دعم الدولة الوطنية باعتبارها من مكتسبات الشعوب، محذرا من أن مؤسسات الدولة هذه إذا تم تجريفها فإن ذلك سيؤدي إلي ضياع مقدرات الشعوب التي تحميها وتصونها الدولة الوطنية.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.