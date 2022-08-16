الذهب يواصل السقوط الثلاثاء ويهبط لأقل مستوى في أسبوعين مع قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متجهة إلى مستويات دون الـ 1790 بعدما تخلى عن مستويات الدعم الرئيسية عند 1800 نقطة.

ويأتي تراجع أسعار الذهب فيما استعاد مؤشر الدولار عافيته بعدما نجح في تجاوز مستويات الـ 106 نقاط وبات على مشارف إعادة اختبار مستويات الـ 107 نقاط في طريقه لذروة 20 عام.

وجاء ذلك تزامنا مع تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بينما تترقب الأسواق محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو وسيصدر غدًا الأربعاء.

ويترقب المتداولون ما سيكشف عنه محضر الفيدرالي حيث يقدم دلائل على الظروف التي قد تدفع البنك نحو زيادة التشديد مرة أخرى في سبتمبر.

ونزل سعر الذهب في الساعات المبكرة من تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب مستويات الـ 1791.8 دولار للأوقية خاسرا ما يقرب من 6 دولارات بتراجع بلغت نسبته حوالي 0.35%.

وبنهاية تعاملات أمس الإثنين وعند التسوية، تراجعت عقود الذهب بنسبة 1% أو ما يعادل 17.40 دولار لتصل إلى 1798.10 دولار للأوقية، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع.

وتعرض الذهب لضغوط سلبية بعد بيانات اقتصادية في الصين أظهرت تراجع وتيرة التعافي من تداعيات وباء “كوفيد-19،” ما قد يؤدي إلى هبوط الطلب على الذهب في أكبر مستهلك للمعدن في العالم.

وأظهرت بيانات المركزي الفنزويلي انخفاض احتياطي البنك من الذهب بحوالي ستة أطنان في نهاية النصف الأول من العام إلى 73 طنًا، وهو أدنى مستوياته منذ 50 عامًا.

وفي المقابل قال توماس باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن الفيدرالي الأمريكي بحاجة لمواصلة رفع الفائدة حتى يصبح واضحًا أن التضخم يعود إلى مستهدفه البالغ 2%.