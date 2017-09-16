الذهب يهبط 2% فى أكبر خسارة منذ 12 أسبوعًا

خالد بدر الدينهبطت أسعار الذهب في السوق الفورية، خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من 1.8 % ليصل إلى 1321.88 دولار للأوقية، ويسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يوليو الماضى ( منذ 12 أسبوعًا)، كما تراجعت الأسعار في تسوية العقود الأمريكية الآجلة، تسليم ديسمبر المقبل إلى 1325.20 دولار للأوقية.وذكرت وكالة "

خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب في السوق الفورية، خلال الأسبوع الماضى، بأكثر من 1.8 % ليصل إلى 1321.88 دولار للأوقية، ويسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يوليو الماضى ( منذ 12 أسبوعًا)، كما تراجعت الأسعار في تسوية العقود الأمريكية الآجلة، تسليم ديسمبر المقبل إلى 1325.20 دولار للأوقية.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن أسعار الذهب يوم الجمعة انخفضت بعد أن طالبت سابين لوتنشليجر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بتقليص برنامج التحفيز النقدى وإن كانت الشكوك بشأن المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية قلصت الخسائر، بعد بيانات اقتصادية أضعف من التوقعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت سابين لوتنشليجر، الدعوة الأكثر وضوحاً من أحد صناع سياسات البنك إلى الآن لتقليص برنامج طباعة النقد البالغة قيمته 2.3 تريليون يورو، مما أدى إلى هبوط أسعار الذهب مع نهاية الأسبوع، غير أن المعدن الأصفر قلص خسائره لفترة وجيزة بعد بيانات أظهرت هبوط مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس، وتراجع الإنتاج الصناعي للمرة الأولى منذ يناير الماضى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر الفضة 0.8%، ليرتد إلى 17.61 دولار للأوقية، ويتجه نحو أول خسارة أسبوعية منذ 4 أسابيع.

وتراجع البلاتين 1 % ليصل إلى 969 دولاراً للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 16 أغسطس، عندما هوى إلى 959.95 دولار للأوقية، لتصل جملة خسائره 3.7 % على أساس أسبوعي ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضى، وكذلك البلاديوم هبط إلى 924.10 دولارًا ليسجل ثاني هبوط أسبوعي.