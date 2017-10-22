الذهب يهبط 2 % فى أسبوع للإصلاح الضريبي بأمريكا

خالد بدر الدينهبطت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى بأكثر من 1.9 % فى التعاملات الفورية ليتجاوز 1279 دولارا للأوقية وبحوالى 1.8 % في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل ليصل إلى 1280.50 دولار للأوقية.وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب هبطت مع نهاية الأسبوع بعد أن وافق مجل

خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى بأكثر من 1.9 % فى التعاملات الفورية ليتجاوز 1279 دولارا للأوقية وبحوالى 1.8 % في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل ليصل إلى 1280.50 دولار للأوقية.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب هبطت مع نهاية الأسبوع بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على خطة ميزانية تمهد الطريق أمام خفض الضرائب، ما قاد الأسهم والدولار والعائد على السندات إلى الارتفاع، لتجتذب المساهمين الذين ابتعدوا عن المعدن النفيس.

وتقلص إقبال المستثمرين، الذين يراهنون على نمو اقتصادي أسرع على شراء الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بينما قلص حملة السندات مراكزهم بفعل مخاوف من أن التضخم والاقتراض الاتحادي قد يرتفعان.

ومن شأن ارتفاع العائد على السندات زيادة الضغوط على الذهب الذي لا يدر عائدا بينما من شأن ارتفاع الدولار زيادة سعر المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار العديد من المعادن النفيسة الأخرى ومنها الفضة التى انخفضت أسعارها بحوالى 2 % خلال الأسبوع الماضى لتنزل إلى 17.02 دولار للأوقية وهبطت أسعار البلاتين و البلاديوم لتصل إلى 918.50 دولار للأوقية و972.80 دولار للأوقية على التوالى.