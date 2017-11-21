الذهب يهبط 1.4% مع ارتفاع الدولار

خالد بدر الدين هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1.4 % فى ختام التعاملات الفورية بالبورصات الأمريكية أمس الاثنين لتنزل إلى 1275.66 دولار للأوقية لتتخلي عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة يوم الجمعة عندما بلغ 1297 دولارا للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ 16 أكتوبر . وذكرت وكالة رويترز إن أسعا



خالد بدر الدين

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1.4 % فى ختام التعاملات الفورية بالبورصات الأمريكية أمس الاثنين لتنزل إلى 1275.66 دولار للأوقية لتتخلي عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة يوم الجمعة عندما بلغ 1297 دولارا للأوقية لتسجل أعلى مستوى منذ 16 أكتوبر .

وذكرت وكالة رويترز إن أسعار الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة هبطت أيضا 1.6 % لتنحفض إلى 1275.30 دولار للأوقية وسط ضغوط ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية وفي الوقت الذي دخلت فيه السوق أسبوع عطلة عيد الشكر الذى يحتقل خلاله الأمريكان بالتهام مئات الأطنان من لحوم الدجاج الرومى .

وانخفضت أيضا أسعار العديد من المعادن النفيسة الأخرى ومنها الفضة بحوالى 2.3 % لتهبط إلى 16.91 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 3 % لتنزل إلى 922.30 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.5 % ليصل سعره إلى 988.50 دولار للأوقية.

وكان سعر الدولار زاد إلى أعلى مستوى منذ أسبوع مقابل سلة عملات رئيسية مع تعثر اليورو بسبب المخاطر السياسية المرتبطة بفشل جهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتشكيل حكومة ائتلافية.

كما ساعدت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية عندما يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعا في ديسمبر المقبل الدولار على الصعود في مقابل عملات كبرى أخرى مثل اليورو والين مما أدى إلى هبوط أسعار الذهب.