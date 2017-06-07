الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 7 أشهر

(رويترز) – هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي سبعة أشهر الأربعاء، متضررة من صعود الدولار وبعد أن خلت شهادة مكتوبة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق من أي مفاجآت كبيرة لكن حالة عدم اليقين التي تحيط بانتخابات بريطانيا قيدت خسائر السوق.ووفقا لشهادة من جيمس كومي نشرت عل



(رويترز) –

هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في حوالي سبعة أشهر الأربعاء، متضررة من صعود الدولار وبعد أن خلت شهادة مكتوبة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق من أي مفاجآت كبيرة لكن حالة عدم اليقين التي تحيط بانتخابات بريطانيا قيدت خسائر السوق.

ووفقا لشهادة من جيمس كومي نشرت على الموقع الإلكتروني للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي فإن مدير مكتب التحقيقات السابق قال إن الرئيس دونالد ترامب طلب منه إسقاط تحقيق بشأن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين في إطار تحقيقات حول تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.

وتضرر الذهب أيضًا من ارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، ويجعل صعود الدولار الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى وهو ما قد يؤثر سلبا على الطلب على المعدن النفيس.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1285.16 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأمريكية بعد أن كان صعد في الجلسة السابقة 1.1% إلى 1295.97 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 %لتبلغ عند التسوية 1293.2 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 1.2% إلى 944.90 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 2.3% إلى 833.90 دولار للأوقية بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 859.80 دولار وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر.

