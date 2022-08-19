الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بفعل قوة الدولار ومخاوف رفع الفائدة

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0451 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1752.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو عند 1751.01 دولار في وقت سابق من الجلسة. وخلال الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 2.7 %، ويتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ خمسة أسابيع.

وتراجعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 %أيضا إلى 1766.20 دولار.

وقال براين لان، العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب: “تتوقع الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة أكثر وبالطبع يؤثر الدولار القوي على أسعار الذهب في الوقت الحالي”.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يؤدي لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 19.35 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر يناير كانون الثاني.

وهبط البلاتين 0.4 % إلى 907.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3 % إلى 2149.35 دولار.