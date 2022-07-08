الذهب يهبط في سوريا الجمعة.. وعيار 21 يتجاوز 123 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى أسواق سوريا 140,653 ليرة (55.98 دولار) انخفاضًا من مستوى 140,726 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 123,075 ليرة ( 48.98 دولار) من 123,138 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 105,492 ليرة ( 41.99 دولار) منخفضًا عن مستوى 105,546 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 140,653,227 ليرة (55,981 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا على نحو طفيف فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع، بعدما قوضت الطلب على المعدِن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين، وهو ما دعّم الذهب الذي لا يدرّ فائدة ثابتة.

وارتفع سعر الذهب خلال تعاملات أمس الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3 % إلى 1742.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس للسيطرة على التضخم الجامح، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 1.741.20 دولار.