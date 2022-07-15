الذهب يهبط في سوريا الجمعة.. وعيار 21 يتجاوز 120 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى أسواق سوريا 137,607 ليرة (54.77 دولار) انخفاضًا من مستوى 138,197 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 120,409 ليرة ( 47.92 دولار) من 120,925 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 103,207 ليرة ( 41.08 دولار) منخفضًا عن مستوى 103,650 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 137,607,440 ليرة (54,768 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة، ليظل في طريقه نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثّر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حادّ لأسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوَّم بالعملة الأمريكية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدِن النفيس بأكثر من 2%، أمس .