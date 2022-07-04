الذهب يهبط في سوريا الإثنين.. وعيار 21 يتجاوز 127 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الإثنين بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى أسواق سوريا 145,840 ليرة (58.05 دولار) انخفاضا من مستوى 146,551 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 127,613 ليرة ( 50.79 دولار) من 128,235 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 109,382 ليرة ( 44.17 دولار) منخفضا عن مستوى 43.53 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 145,839,866 ليرة (58,045 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب تباينا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين، ليحوم بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار، إذ أثر احتمال رفع أسعار الفائدة العالمية مع زيادة ضغط الأسعار وارتفاع الدولارعلى جاذبية المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1806.60 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1783.50 دولار يوم الجمعة.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1807.50 دولار.

واستقر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن الذي لامسه في الماضي، وتراجع الذهب يجعله مكلفا لمن يملكون عملات أخرى.

وارتفع الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا مع انخفاض الدولار، وتقدمت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.59% لتصل إلى 1812.15 دولار بينما انخفض الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، صباح اليوم الإثنين فى التعاملات الآسيوية.