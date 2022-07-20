الذهب يهبط في سوريا الأربعاء.. وعيار 21 يتجاوز 120 ألف ليرة

شهد سعر الذهب تراجعًا فى سوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بحسب موقع gold-price-today.com الذى يرصد أسعار الذهب فى الدول العربية.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار 24 فى أسواق سوريا 138,084 ليرة (54.96 دولار) انخفاضًا من مستوى 138,351 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وتراجع متوسط سعر الذهب عيار 21 فى سوريا إلى 120,826 ليرة ( 48.09 دولار) من 121,060 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى سوريا 103,565 ليرة ( 41.22 دولار) منخفضًا عن مستوى 103,765 ليرة الذى سجله فى اليوم السابق.

وسجل متوسط سعر كيلو الذهب 138,084,093 ليرة (54,958 دولار) خلال تعاملات اليوم.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة).

و تراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1706 دولارات للأوقية.

وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مصدران مطلعان لرويترز، إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع في اجتماعهم غدا الخميس لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.

واستقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.