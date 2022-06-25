الذهب يهبط في الإمارات السبت.. وعيار 24 يلامس 216 درهما

تراجعت أسعار الذهب في أسواق الإمارات اليوم السبت بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 في الإمارات 215.83 درهم (58.76 دولار) مقارنة بـ216.09 درهم الذي بلغه في اليوم السابق.

أسعار الذهب عيار 21 في دولة الإمارات تتراجع إلى 188.85 درهم

وهبطت أسعار الذهب عيار 21 في دولة الإمارات إلى 188.85 درهم (51.42 دولار) لينزل من مستوى 189.08 درهم الذى سجله أمس.

أسعار الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية يسجل 161.87 درهم

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 فى الأسواق الإماراتية 161.87 درهم (44.07 دولار) انخفاضا من 162.07 درهم الذى بلغه فى اليوم السابق.

وسجل سعر كيلو الذهب فى أسواق الإمارات 215,827 درهم (58,759 دولار).

أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع أمس الجمعة مع تراجع الدولار إذ عززت مخاوف الركود جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن لكن رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق وضع الأصول غير الربحية في طريق الانخفاض الأسبوعي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعـت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1830.22 دولارًا للأوقية ، بعدما لامست في وقت سابق أدنى مستوى لها في أسبوع واحد عند 1816.10 دولار.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة إلى 1830.3 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وهو ما عزز جاذبية الذهب.

وقال كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك “نعتقد أن الذهب لديه بعض الاحتمالات الصاعدة الطفيفة في النصف الثاني من العام ، والتوقعات هي 1900 دولار”.

وأضاف فريتش أنه على المدى القصير ، سيرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة ، مما يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في ستونكس إن مكاسب الذهب مدفوعة على الأرجح بانخفاض الدولار.

لكنها أشارت إلى أن بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أكثر تساهلا الآن فيما يتعلق بالسياسات النقدية لأن شبح الركود يكتسب زخما.