الذهب يهبط في الإمارات الأربعاء .. وعيار 21 يلامس 177 درهما

شهد سعر الذهب انخفاضا في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 202.24 درهم ( 55.06 دولار) متراجعا من مستوى 203.76 درهم الذي بلغه أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 فى الإمارات إلى 176.96 درهم (48.18 دولار) من 178.29 درهم الذى سجله أمس.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلا 151.68 درهم ( 41.30 دولار) نزولا من 152.82 درهم الذي بلغه أمس.

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليهبط لليوم الخامس على التوالي مع إشارة بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتعليقات من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن التشديد النقدي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائدا، يحسب وكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1721.59 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 27 يوليو عندما سجل 1718.70 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1733.10 دولار للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملات في ديلي إف.إكس “لا ينوي مجلس الاحتياطي الفيدرالى التيسير (النقدي) بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. فتركيزه الآن منصب على التضخم”.

وأضاف أن هذا يساهم في تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار.